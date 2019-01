Para el maragato Galiano el tren no pasa sólo una vez

Por Fabián O. Rodríguez / farodriguez@lanueva.com

Cuando tenía 19 años, Lucas Galiano tuvo la chance de probar suerte en el Espanyol de Barcelona, pero luego el club catalán no se puso de acuerdo con Olimpo, el dueño de su pase, tuvo que regresar a Bahía. Sin embargo, a mediados de 2018 le salió otra chance en el país europeo y el delantero de Carmen de Patagones se subió al tren.

El último fin de semana, el ahora carrilero anotó su primera conquista con Unión Deportiva Santa Marta de Salamanca, elenco que pugna por mantener la categoría en el Grupo 8 de la tercera división de España.

“Llegué a este club por el contacto que quedó cuando estuve en el Espanyol. Es un equipo recién ascendido que quiere hacer pie en la división”, le contó a La Nueva el futbolista formado en Deportivo Patagones, dónde marcó más de 40 goles en la Liga Rionegrina.

“Tuve que esperar dos meses sin jugar porque no me llegaba el transfer, pero me fui ganando el lugar y ahora estoy jugando de carrilero porque no hay muchos zurdos. Por suerte, el fin de semana llegó el primer gol (en el empate 1 a 1 ante Atlético Astorga)”, dijo con emoción.

--¿Cómo fue ese gol?

--Me habilitaron por encima de la defensa rival y, cuando me salió el arquero, la piqué al segundo palo. Por suerte entró, ja.

Santa Marta marcha en el 14º puesto de 20 equipos y por ahora tiene aire en cuanto al descenso.

“El club es un muy lindo y, sobre todo, muy profesional. Disponemos de todo lo que un jugador profesional pueda necesitar”, resaltó.Lucas trazó un paralelismo entre el fútbol nuestro y el español.

Lucas, pulgar arriba, en la punta izquierda.

“Me costó la adaptación en los primeros meses. Es un fútbol muy táctico y de posesión, no tan vertical como el argentino. Se juega mucho a dos toques”, explicó el volante, quien tiene contrato hasta junio de este año.

--¿Cómo te trata la gente?

--El trato de la gente es espectacular. Me recibieron muy bien. El hincha bueno no es tan pasional como el argentino, pero acompañan mucho y en todo momento al equipo.

Va por la revancha

Galiano se refirió a la primera experiencia en España.

“La prueba en Espanyol me surgió cuando estaba Jugando en Gimnasia de La Plata, pero el dueño del pase era Olimpo.

Lamentablemente, había un convenio que tenia que pagar el club catalán y no lo quiso hacer”, recordó.

“De cualquier manera, fue una experiencia inolvidable porque tuvo la posibilidad de jugar partidos amistosos como ante Dínamo de Tvsilisi de Georgia, que se preparaba para jugar la pre Champions League”, agregó.

Lucas tuvo que pegar la vuelta y regresó al club aurinegro.

“Cuando vine, Olimpo estaba en el Promocional. Me dijeron que me iban a hacer contrato a los 21, pero nada de eso sucedió. Y decidí irme a Patagones y jugué en mi club hasta que salió esta posibilidad”, expresó.

En Salamanca, comparte estadía con su hermano Marcos, quien es un año menor y nació el mismo día.

“El juega de doble 5 en una filial del UD Salamanca, en la cuarta división. Siempre jugamos juntos, tanto en Deportivo Patagones, como en Olimpo, Gimnasia y Españyol. Esta es la primera vez que estamos en clubes distintos, pero por suerte dentro de la misma ciudad. Es lo mejor poder estar siempre cerca de él”, dijo con orgullo.

Para finalizar la charla, habló de sus sueños.

“Sinceramente, estoy muy feliz en Salamanca, aunque la idea es terminar de la mejor manera la temporada y esperar que puede salir algo mejor. Y mi ilusión es poder convertirme en un jugador más completo y tratar de competir en el mejor nivel que pueda”, concluyó.

Sus goles en Bahía y todos los datos personales

-Su paso por la Liga. Siete son los goles que anotó Lucas Galiano, en los 28 partidos que disputó con la camiseta de Olimpo en la Liga del Sur. Con la aurinegra, el maragato le marcó a Comercial (2), Bella Vista, Pacífico de Cabildo, Sporting, Tiro Federal y Villa Mitre.

Ficha personal de Lucas:

-Nombre: Lucas Galiano.

-Fecha de nacimiento: 15 de agosto de 1992.

-Lugar: Carmen de Patagones.

-Es hijo de Ramón Galiano y Gabriela Zabala.

-Tiene tres hermanos: Marcos (25), Matías (21) y Camila (18).