Jaguares fue muy contundente frente a la selección de Uruguay

En su primer amistoso preparatorio para el Súper Rugby 2019, y en partido que permitió el estreno de su nuevo cuerpo técnico, Jaguares goleó a la selección de Uruguay por 61 a 0.

El partido se jugó en el Estadio Charrúa de Montevideo.

En la franquicia argentina, que presentó varios debuts, también concretó su primer partido el cuerpo técnico encabezado por Gonzalo Quesada.

El debut de Jaguares en el Súper Rugby 2019 se producirá el sábado 16 de febrero frente a Lions, en Vélez (Buenos Aires).

La siguiente es la síntesis del encuentro:

Uruguay (0): Mateo Sanguinetti, Germán Kessler, Mario Sagario; Ignacio Dotti y Diego Magno; Juan M. Gaminara (capitán), Juan D. Ormaechea, Alejandro Nieto; Tomás Inciarte y Juan Manuel Cat; Gastón Mieres, Agustín Della Corte, Joaquín Prada, Leandro Leivas; Rodrigo Silva. Entrenador, Esteban Meneses. También participaron Facundo Gattas, Joaquín Juansolo, Guillermo Pujadas, Diego Ayala, Gonzalo Soto Mera, Joaquín Alonso, Ignacio García, Federico Favaro, Andrés de León, Manuel Blengio, Leandro Segredo, Manuel Diana, Santiago Piñeyrúa y Nicolás Freitas.

Jaguares (61): Mayco Vivas, Julián Montoya, Santiago Medrano; Guido Petti y Lucas Paulos; Pablo Matera, Juan Manuel Leguizamón, Rodrigo Bruni; Gonzalo Bertranou y Joaquín Díaz Bonilla; Ramiro Moyano, Jerónimo De la Fuente (capitán), Matías Moroni, Sebastián Cancelliere; Juan Cruz Mallía. DT: Gonzalo Quesada. Además ingresaron Diego Fortuny, Juan Pablo Zeiss, Santiago García Botta, Enrique Pieretto, Matías Alemanno, Tomás Lavanini, Tomás Lezana, Nicolás Sbrocco, Javier Ortega Desio, Martín Landajo, Santiago González Iglesias, Ignacio Mendy, Santiago Chocobares, Matías Orlando, Bautista Delguy, Joaquín Tuculet, Gaspar Baldunciel, Agustín Creevy, Luicio Sordoni, Domingo Miotti, Bautista Ezcurra.

PT: 18m, 22m y 31m, tries de Bruni, Montoya y Moroni (J) convertidos por Díaz Bonilla; 35m y 40m tries de Montoya y Leguizamón (J) convertidos por González Iglesias.

ST: 15m try de Delguy (J) convertido por González Iglesias; 27m y 37m tries de Orlando y Baldunciel (J) convertidos por Miotti y 34m try de Mendy (J).

Cancha: Estadio Charrúa (Montevideo, Uruguay).

Árbitro: Francisco González.