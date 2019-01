Abren un registro de mujeres aspirantes a choferes de colectivo

Las mujeres habilitadas a conducir colectivos, rubro tradicionalmente dominado por hombres, podrán inscribirse en un registro de aspirantes abierto en la Secretaría de Trabajo con el objetivo de "asegurar la igualdad real de oportunidades", se informó oficialmente hoy.

El registro, creado por la resolución 1/2019 y publicado esta mañana en el Boletín Oficial, fue abierto en cumplimiento de un fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el que también se ordena a tres empresas de colectivos que "prioricen la contratación de mujeres hasta que representen al menos el 30% del personal".

La decisión responde a una demanda iniciada por Érica Borda (48), quien tuvo que volver a la universidad y cambiar de profesión cuando en 2010 y después de 12 años de ejercer como chofer en la línea 140, fue despedida y no volvió a conseguir trabajo en el rubro, ya que la respuesta que obtenía cuando se postulaba era "no tomamos mujeres".

"Cuando me despidieron sin motivo me desesperé, porque tenía que mantener a mis cuatro hijos y sabía que no iba a conseguir trabajo en otras empresas. Igual empecé a golpear puertas, pero la respuesta fue siempre la misma: mujeres no tomamos", contó Borda a Radio Con Vos.

Así, en 2014 decidió recurrir al patrocinio de la Defensoría General de la Nación para presentar una acción de amparo contra el Estado y tres empresas de colectivos: Transporte Escalada SAT, Transportes Avenida Bernardo Ader y Los Constituyentes S.A.T . Y la justicia le dio la razón en noviembre pasado.

"El ámbito del manejo es bastante machista. La línea 140 era la única empresa que tenía mujeres choferes en 1999, cuando entré, pero entonces éramos alrededor de 20 y hoy hay solo tres", contó. (Télam)