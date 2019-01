"Le pegó a mi bebé porque lloraba mucho", dijo la mamá del nene que está grave en el Hospital Penna

La mamá del nene de 2 años que se encuentra internado en el Hospital Penna habló esta mañana sobre la salud de su hijo y aseguró que el joven de 23 años que confesó haberlo golpeado lo hizo "porque lloraba mucho".

"Los médicos dicen que tenemos que esperar porque él (por el nene) está en riesgo de vida y no se puede hacer más nada", dijo la mujer de 28 años en diálogo con LU2.

El sábado por la noche el nene ingresó al Hospital Municipal acompañado por su mamá con golpes en todo el cuerpo y convulsiones, siendo luego trasladado al Penna. La agresión se produjo en una casa de Ayacucho al 3.000 y por el caso está detenido un joven de 23 que confesó ser el responsable.

"Lo encontré temblando y con convulsiones, lo tuve que llevar de urgencia al Municipal. Lo trasladaron directamente a la terapia del Penna y acá los médicos dijeron que [el nene] estaba muerto y lo tuvieron que revivir ellos" , agregó.

Según la mujer, el único acusado manifestó que golpeó al bebé "porque lloraba mucho". Además, dijo que lo conoce desde hace tiempo pero llevan un mes de convivencia.

Tal es así que al momento de la agresión la madre del nene golpeado se encontraba en el Hospital Municipal cuidando a la hermana del único detenido por el hecho.

"Nunca sospeché [del acusado] porque nunca había pasado una situación sí, porque directamente a mi hijo no se lo dejo", afirmó.

Por último, la joven de 28 años denunció que la madre del único detenido la amenaza por teléfono: "Me dice que si le llega a pasar algo a su hijo me va a buscar a mí y a mi familia y me va a hacer mierda. Fue la palabra que me dijo ella", concluyó.