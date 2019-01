El presente de los bahienses Arens y Santiago, en el básquetbol universitario

(Nota publicada en edición impresa)

Los dos bahienses que militan en el básquetbol universitario de los Estados Unidos están ingresando a la recta final de la fase regular.

Facundo Arens, jugador de Kutztown (11-7) en la División II de la NCAA, enfrentará esta tarde a Millersville (9-7), como local.

"Estamos bastante bien. Por más que tengamos a un Senior como Antony Lee, que promedia 28 puntos por partido, somos un equipo joven. Tenemos que ganar muchos partidos ahora, entre enero y febrero, para quedar bien arriba y después no cruzar con un equipo fuerte", le contó Facu a "La Nueva".

"Arrancamos el año ganándole al mejor equipo de la categoría y nos inflamos mucho. A partir de ahí todo los equipos nos empezaron a jugar de una manera mucho más fuerte", resumió el ex jugador de Olimpo, quien promedia 6,6 puntos, 2,6 rebotes, 1,7 asistencias y 26,6 minutos en 18 partidos (siempre fue titular).

"En lo personal he jugado desde base hasta de cuatro, le puedo dar muchas variantes al técnico y eso me pone contento. Ya estoy acostumbrado al básquet de acá y ahora tomo tiros con normalidad que antes no tomaba", completó.

Por su parte, Ramiro Santiago está transitando su primer año en la NJCAA con Seward Saints (15-3).

Hoy, el equipo del escolta formado en El Nacional y Villa Mitre se medirá con Neosho County Community College (11-8), en Liberal, Kansas.

"Trato de aprender, tengo pocos minutos pero es entendible porque tenemos un equipazo. Es una experiencia única y si llegamos a ser campeones sería lo mejor", contó Santiago, que ingresó en 12 partidos y promedia 1,8 puntos en 5,8 minutos.