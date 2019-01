Guido Pella se bajó del ATP 250 de Doha

El bahiense Guido Pella amaneció con una fuerte lumbalgia y decidió bajarse del ATP 250 de Doha (Qatar), torneo que se disputa sobre superficie dura.

El jugador de nuestra ciudad, actualmente 58° en el ranking mundial, debía jugar hoy ante el italiano Marco Cecchinato (20°) por la segunda ronda, aunque no se presentó al partido por esa dolencia en la espalda.

Lamentablemente no pude jugar hoy por una fuerte lumbalgia que me agarró cuando me desperté hoy, me da tristeza irme de Doha así, pero estas cosas pueden pasar