El sueño del pibe: ¿quién es el bahiense que dibuja videojuegos?

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Es uno de los pocos dibujantes bahienses que trabajan en la industria del videojuego. Siempre le gustó hacer sus propios personajes, pero cuando era muy chico a mediados de los '90 y su primo le mostró la aventura gráfica “El día del tentáculo”(“Day of the Tentacle”) enseguida supo que se quería dedicar a la ilustración. No podía creer que el personaje del juego pueda movere por cualquier lugar del mapa.

Hernán Castares repasa distintas etapas de su vida y en la mayoría de los recuerdos está varias horas sentado, concentrado, con la mirada fija en el rastro que deja su lápiz negro sobre el papel.

“Siempre tuve facilidad. Con mi hermano (Diego) hacíamos historietas. Me acuerdo que cuando tenía 6 o 7 años iba a la imprenta que estaba a la vuelta de mi casa y le pedía papel, boletas viejas, retazos de papeles, cosas mal impresas... Siempre algo tenían y me lo daban. Volvía a mi casa y dibujaba del otro lado. Así usaba kilos de papel”, contó Hernán.

Actualmente tiene 32 años y puede afirmar sin dudarlo que está cumpliendo el sueño de su vida: dibujar videojuegos en Bahía Blanca para empresas que lo contratan desde todo el mundo.

“Mi papá (Norberto) siempre me compraba hojas pero como usaba tanta un día me regaló un rollo de esos que sirven para envolver regalos, pero también el soporte para girar el rodillo y cortarlo”, aclaró.

Lo años pasaron y la tecnología mejoró notablemente. Hoy en día ya no necesita papel para hacer sus dibujos. Cuenta con una tablet Wacom Cintiq, en la que dibuja en la pantalla como si lo estuviera haciendo sobre el screen de la computadora. Sus trabajos van derecho a las PC del mundo y también a los smartphones.

Acá va un repaso de sus últimas producciones

—“Kelvin and the infamous machine” (2016): Es una aventura gráfica que trata sobre un personaje que viaja en el tiempo y que debe recomponer la historia de la humanidad.

—“Animaze” (2018): Es un puzzle en el que el objetivo es lograr reunir especies de animales equitativamente sin que se peleen entre ellas.

—“Tiny hope” (2013): Es un juego de plataformas sobre las aventuras de la última gotita de agua del planeta. Debe llegar a una máquina de clonación y así salvar la tierra.

La imaginación al poder

A Hernán nunca le gustó copiar dibujos. Siempre se negó. Aunque reconoce que a veces copiar dibujos de otros puede ser revelador.

“Tiene sus pro y sus contra. Por un lado podés crear lo que se te ocurra y dejar volar la imaginación, pero por el otro dejás de ver y hacer referencias que te pueden servir mucho para mejorar. Copiar es algo bastante profesional. Viene muy bien”, cuenta.

—Tenés un tatuaje de un videojuego en tu antebrazo ¿cuál es?

—Es la primera aventura gráfica que jugué (“El día del Tentáculo”) y que me cambió la manera de ver los videojuegos. Es muy loco porque luego de publicar una de mis primeras aventuras gráficas (“Kelvin and the infamous machine”, en 2016) tuve la suerte de encontrarme con el creador del dibujo del tatuaje.

—¿Cómo fue eso?

—Viajé a promocionar nuestro videojuego a una convención en San Francisco (EE.UU) y ahí me encontré con Tim Schaffer, el creador de “El día del tentáculo”. Mucha bola no me dio, pero le pude mostrar el tatuaje y fue una risa, sirvió para cerrar un círculo.

—¿Siempre dibujaste con lápiz negro antes de hacerlo con la Wacom?

—De chico iba a la Biblioteca Rivadavia a sacar libros que te enseñaban a dibujar y en todos decía que tenías que usar lápiz negro, pero yo de chico era medio vago y le daba siempre con lapicera al dibujo final. Era lo que me salía. Después cuando comencé a agarrarle más la mano empecé a usar lápiz y goma, a hacer bocetos, a mejorarlos.

—El que alguna vez intentó dibujar se da cuenta que las cosas más importantes y difíciles de lograr son las luces, las sombras y las proporciones ¿cuál es la clave?

—Es práctica, mucha práctica. Tenés que saber un poco de teoría, de anatomía de las cosas. Por ejemplo: saber que la altura de una persona equivale a unas siete cabezas o que los brazos deben llegar siempre un poquito más abajo que la cintura... son conceptos básicos que tenés que tener en mente. A medida que más dibujás, más fácil lo reconocés si lo estás haciendo mal.

No fue tan fácil como parece

Antes de dedicarse a los videojuegos Hernán hacía diseño gráfico.

“Empecé a trabajar como diseñador gráfico, pero en los tiempos libres aprovechaba para dibujar y hacerme un portfolio. Cuando sumé varios dibujos comencé a tener más llegada a más gente, estaba más expuesto. Me comenzaron a llamar y empecé a lidiar con los dos trabajos a la vez (diseño e ilustración de videojuegos). Me tiré a la pileta y me dediqué exclusivamente a dibujar sin la certeza de que iba a ser un trabajo continuo. Tuvo una continuidad y hasta el día de hoy lo sigo mechando con otros trabajos”, aclaró.

¿Cuáles son esos trabajos? Por ejemplo: hace poco hizo unos packs de stickers para la red social “Line” de mensajería en Japón. Sí, desde su casa en Bahía. Qué tal.

—¿Cuál es el personaje que inventaste que más cariño le guardás?

—Cuando iba a la secundaria había hecho uno que se llamaba “El Pollo Mátrix”. Un pollo vestido como la película “Mátrix”. Nos divertíamos mucho con esos dibujos.

—¿Qué videojuego exitoso te hubiera gustado dibujar a vos?

—El “Plant Vs. Zombies” original. Un amigo me dijo que había un juego que parecía que lo había dibujado yo. Cuando lo vi me encantó. De hecho busqué al artista y lo seguí pero no tiene muchas cosas online. Es buenísima la temática.

