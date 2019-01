Maradona sobre Rocío Oliva: “No soy 'pegador' pero era para arrancarle la cabeza”

Diego Maradona habló este mediodía sobre su separación con Rocío Oliva después de 6 años y también de la mamá de su hijo Dieguito Fernando.

“Yo no soy un 'pegador', pero era para arrancarle la cabeza. Me hizo de todo. Yo termino esta entrevista y llamo a Matías Morla (su abogado). Ella firmó un papel (comprometiéndose a) que no iba a poder decir nada. Y este rally que está haciendo en sus vacaciones, lo está haciendo con mi plata”, dijo el actual DT del Sinaloa mexicano.

Maradona habló durante una entrevista por teléfono en el programa Intrusos.

“Rocío está totalmente en cana. Fuera de mi vida. ¿Si se portó mal? Eso está en manos de los abogados”, afirmó.

En tanto, confirmó que la relación con Oliva se terminó.

“El amor con Rocío está muerto. Ella no me despierta nada. Hace mucho tiempo que duermo solo”.

Otras frases:

- “Verónica está acá como madre de Dieguito. La relación murió también. Dieguito pidió quedarse a dormir conmigo”

- “Verónica tiene que quedarse acá (en Argentina) para cuidar a Dieguito, y que haga sus tratamientos. Pero eso no quiere decir que dentro de un mes y medio él diga que quiere ver al padre. ¿Vos te creés que algún piojo resucitado me va a poder frenar a que yo me lleve a Verónica, a mi hijo y a la fisioterapeuta a México?”

- “Cuando tenga vacaciones o cuando la terapeuta me diga que Dieguito preguntó por el padre, hablo por teléfono y le digo que se tome el primer avión. A mi hijo no me lo sacan de al lado mío ni con la orden de (el juez Norberto) Oyarbide. No hay nadie que se interponga”. (infobae)