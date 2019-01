"El rock lleva 50 años hablando de lo mismo", afirmó Benito Cerati

Benito Cerati consideró hoy que "el rock lleva 50 años hablando de lo mismo" y debe recuperar "su postura y su actitud contracultural porque siempre fue de los inadaptados y de los que quieren derribar algo".

El hijo de Gustavo Cerati dijo que encuentra esa actitud en el trap al señalar que "tiene mucha más actitud que el rock porque habla de lo que está pasando y de los que nos pasa, al igual que el hip hop más político".

El músico acaba de editar "Unisex", su tercer disco, en donde defiende la definición de su sexualidad y adopta una actitud hedonista y muy punk en sus letras al punto de cuestionar el sistema de creencias de la sociedad moderna.

Rodeado por una banda joven, Benito decidió dejar de lado los aspectos ambient y experimentales de sus 2 primeros trabajos "Trip Tour" y "Alien ahead" y luego de una año de mucha exposición en Twitter donde se definió como gay y feminista, volcó todo en las canciones.

Dueño de una poesía que recuerda mucho al mejor Charly Garcia y que tiene influencias de Luis Alberto Spinetta y de su padre, Gustavo Cerati, Benito dejó de lados las metáforas e imágenes para escribir crudas historias, con una postura cuasi punk pero también de un hedonismo y jugueteo romántico sexual que lo emparenta con la etapa glam de David Bowie, el celibato de Morrissey y la androginia de Brett Anderson.

El producto es un disco muy interesante, en el que las canciones en castellano son las más rockeras y las que tienen las letras más reveladoras.

Benito sorprendió con estas declaraciones y otras definiciones sobre la situación de la música actual en una charla con la agencia Télam:

T: —Ya como melómano, consumidor de discos, qué te pasó con la movida urbana del trap? Además es una deformación latina de un género electrónico europeo.

BC:—Está todo muy latinizado, parece que volvió esa cosa de los 90 de prestarle atención a lo que está pasando. El trap tiene mucho en Puerto Rico, creo que casi todo es trap allá. A mí me gusta, pero sabes por qué? Primero que me gusta mucho que vuelvan las cosas simples. La máquina de ritmos que usan es una 808, que me gusta mucho. Otra cosa que me pasa es que creo que es el único género además del hip hop político que está hablando de lo que está pasando y de las cosas que nos están aquejando. El pop hoy en día acá te habla de la joda o de una minita y el rock habla de lo mismo que hace 50 años y no hay punk. Ahí está la contracultura, la música siempre fue de los inadaptados o los que quieren derribar algo. Lo que fue el punk en los 70, que era el anarquismo.

T: —¿En los 90 pudo ser la cumbia villera en la Argentina?

BC: —Totalmente, retratar al relegado. El rock chabón también tuvo ese inicio, pero después todo crece y se vuelve más banal. Pero siento que el género más escuchado a la vez está diciendo algo y eso me gusta. Con el reggaetón no pasaba tanto, era otra cosa. Capaz tiene que ver con que estoy metido en esas cosas entonces me gusta, pero por supuesto que todo es válido y todo sirve. Todo habla de los tiempos en los que vivimos.

T: —¿Qué le estás viendo de mal al rock?

BC: —Yo creo que habría que cambiarle el nombre al rock, porque en algún momento era de romper cosas y ahora hace décadas que no rompe nada. Y no es el rock como género, porque uno puede agarrar una guitarra y hacer lo que hacían en los 70, es la actitud la que se perdió. Es eso lo que la gente está buscando y me parece que el trap tiene mucho más esa actitud que el rock. Hay que soltar esa cosa de “guitarras y distorsión represente la masculinidad”. Hace mucho que no escucho ese rock clásico, entonces pienso en discos argentinos pero no encuentro ese sonido. (Télam)