Un médico pampeano fue reconocido por descubrir un gen asociado a la muerte súbita

Un médico pampeano fue reconocido internacionalmente por descubrir un gen que ayuda a prevenir la muertes súbita.

Juan Pablo Ochoa (42 años) nació en La Pampa pero se crió en Trenque Lauquen. Estudió Medicina en la Universidad de La Plata y después se radicó en España, donde trabaja para una empresa de salud y para un hospital.

“Con este avance considerable, el porcentaje de desconocimiento será alrededor de un 5 por ciento menor”, dijo Ochoa.

Ochoa encabezó la investigación sobre la muerte súbita y los resultados fueron publicados en el Journal of the American College of Cardiology (JACC), revista que destacó la relevancia del descubrimiento dado que en la mitad de los casos se desconoce las razones de la miocardiopatía hipertrófica.

“Este gen no había estado asociado con la enfermedad. Tampoco había evidencia que asociara este gen con la miocardiopatía hipertrófica”, describió Ochoa en sus redes sociales.

Qué es

La miocardiopatía hipertrófica es la enfermedad cardíaca hereditaria más frecuente, afectando a 1 de cada 500 personas.

Su presencia se asocia a un mayor riesgo de problemas cardiovasculares: muerte súbita e insuficiencia cardíaca.

También genera un deterioro en la calidad de vida de los pacientes, debido a los síntomas que presenta. (La Nueva. y Diario Nuevo Día)