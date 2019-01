Tras la polémica por la luz, Maru Botana publicó un video y responsabilizó a otro famoso

La cocinera y conductora de televisión Maru Botana publicó un video en las últimas horas para aclarar la denuncia de Edenor en su contra por una conexión clandestina en un local que supuestamente es de su propiedad.

"Yo no soy dueña. Ese local es una franquicia de Alejandro Stoessel (el padre de Tini)”, le había dicho al portal DiarioVeloz luego de que le remarcaran que "el robo de energía es un delito penado por la ley que afecta la calidad del servicio que vos pagas".

Tras las duras críticas en su contra, Maru decidió publicar un video en sus redes para dar explicaciones.

"Les quería hablar después de todo lo que pasó. La verdad es que estoy angustiada. Me cayó una bomba el jueves. Fue horrible", comenzó con su descargo.

Luego aseguró que cuida "un montón" a su marca, la cual tiene desde "hace más de 25 años". Y destacó que "es la primera vez" que permite que se abra una franquicia.

"Me costó un montón tomar la decisión. Trato de ocuparme de que esté bien toda la parte de la comida, lo gastronómico, la pastelería, las tortas, estoy atrás, leo los comentarios, me ocupo de todo. Pero nunca imaginé que mis franquiciados no se iban a ocupar de esto", afirmó.

"Fue una mala pasada para mí, horrible para la marca y para mí. Lamentablemente mi marca tiene mi nombre, mi cara, todo. Me pegó mucho. No quería dejar de decirles que estoy tratando de solucionar todo esto, me estoy ocupando. Les pido mil disculpas. Sepan entender que no tengo nada que ver", agregó.

Además, se mostró triste por la catarata de comentarios negativos que recibió, los cuales sostuvo que le "duelen un montón". "Tengo una familia, y son muy hirientes. Los entiendo pero trato de hacer lo mejor posible. No aparecí en ningún medio, nada. No tengo nada que ver. Me estoy ocupando a fondo de este tema", concluyó.

De inmediato, sus más de 847.000 seguidores comenzaron a contestarle. "No aclares que oscurece", arremetió un usuario de Instagram. Y agregó: "Colgada de la luz. Qué vergüenza. Y después hablamos de los políticos. Vergüenza me das".

Pero también entre los más de 2.700 comentarios hubo algunos positivos: "¡¡Maru, yo te re banco!! Sos una hermosa persona y sincera. La gente que tira mierda no sabe lo que dice". (La Nueva. y Clarín)