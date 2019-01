Nelquihue necesita ayuda para seguir con su trabajo solidario

Laura Gregorietti / lgregorietti@lanueva.com

Cada día son más los caballos que llegan al Centro de Recuperación Equina Nelquihue derivados por alguna denuncia de maltrato o abandono, pero a su vez son cada vez menos los recursos con los que cuenta el lugar.

Según cuenta Alejandra González, responsable del Centro, en el último mes ingresaron 6 animales y dos más se encuentran en lista de espera, por no poder brindarles las condiciones de comodidad necesarias, entre otras dificultades.

"Necesitamos armar corrales, de manera urgente. Pero no contamos con el dinero para comprar la cantidad de materiales que se necesitan, además de que hay que pagarle honorarios a la gente, no podemos pedir que trabajen gratis", contó.

De los 22 voluntarios con los que cuenta Nelquihue, solo 3 son chicos jóvenes y el resto, gente grande que no puede o no tiene los conocimientos necesarios para manipular los materiales y armar los corrales.

"Todo lo que puedan donar es bienvenido, juntamos peso por peso, nos movemos mejor con el dinero que nos donan porque buscamos las ofertas y no queremos que nos tiren cosas viejas que no sirvan, como ya nos ha pasado. No queremos que nos usen de depósito, nos cansamos de recibir chapas rotas o llenas de agujeros que la gente no sabe dónde meter y las manda para acá. El trabajo que se hace en Nelquihue es serio y en base a poquísimos recursos", agregó.

Días atrás se les presentó una oferta para comprar 15 chapas nuevas por 2.500 pesos. Pero no contaban con ese dinero y todo quedó en la nada.

Alejandra dice que es la primera vez que recurren a la comunidad para pedir ayuda económica, porque la realidad es que cada vez son más los animales que derivan a Nelquihue desde la Justicia y cada vez son menos los medios con los que cuentan para curarlos y ayudarlos.

Con el aporte de voluntarios y lo que se recauda con los almuerzos que se ofrecen los domingos en el campo se trata de cubrir la mayoría de las necesidades, más el aporte de lo que gana Alejandra en su trabajo como abogada.

"El campo de Nelquihue es alquilado y si a eso le sumamos gastos veterinarios, medicación, alimentación, viruta, artículos de limpieza, herramientas, entre otras cosas, se darán cuenta por qué salimos a buscar ayuda. Pero ahora lo más importante es armar los corrales, necesitan urgente un lugar limpio y los boxes que se armaron hace dos años ya no alcanzan".

Por tal motivo, además de dejar su teléfono (291-4725137), Alejandra brindó los datos de la cuenta de Nelquihue para quienes puedan depositar una donación, por más pequeña que sea: Banco Provincia, Caja de ahorro 6229.509484/4, CBU 014.030.510.362.295.094.8442 (separado por puntos para su lectura rápida), CUIT 20-11341599-2.

En el Hospital Geriátrico de Nelquihue, se encuentran internadas las chanchas "Chuleta" y "Vainilla", 6 chivas, 3 ovejas, 23 caballos, tres perros y 7 gatos. Los últimos en ingresar fueron "Paloma", la yegua blanca desnutrida y el caballo fracturado "Turco del Viento".

Qué necesitan

Para construir los corrales, se necesitan: 12 unidades de Chapas zinc de 6 metros y 16 de 3 metros; 16 postes de quebracho o palmera de 2,40 mts; y 50, de 3 metros; un kilo de clavos de techo, 15 unidades de varilla roscada de 8mm x un metro; 60 roscas con tuercas de 8 mm; 10 bolsas de cemento; 2 unidades de rollo de alambre dulce de 6mmx50 kilos; un camión de arena (8 metros); 2 rollos de alambre acindar de 17/15x1000mts; 80 varillas de madera de curupay de una pulgada o de una 1/2 pulgadas x 1,20 mts; 20 unidades de torniquetas y 6 rollos de tejido romboidal calibre 14 de 2 1/2 pulgadas x 15 mts de 1,80 mts de altura.

Cómo ayudar

"Cabe recordarle a la gente que nosotros no tenemos poder policial para secuestrar animales, que por más que hagan denuncias en Facebook de animales en situación desesperante, lo primero que tienen que hacer es llamar al 911 y reiterar el llamado en 15 minutos para corroborar que se haya enviado un móvil policial, invocando siempre la ley penal 14.346 de Maltrato Animal. Además, sacar todas las fotos posibles y exigir la presencia del veterinario policial en el lugar. Y si es necesario, hacer la denuncia en la comisaría más próxima o en Tribunales (Fiscalía) para lograr lo más rápido posible el secuestro del animal. Si la gente no se involucra, nosotros no podemos actuar de oficio", aclaró Alejandra.