La mujer de "La Mole" Moli grabó un video y negó la violencia de género: "Fabio a mí no me tocó"

Marta "La Negra" Galiano negó que su esposo, el exboxeador Fabio "La Mole" Moli la haya golpeado, tal como se conoció ayer, aunque si hubo una "discusión" que, según dijo, fue el disparador que la llevó a solicitar una 'medida de restricción'.

"Tuvimos una pequeña discusión con Fabio. No sé qué me pasó, me agarró el ataque, qué se yo. Le fui a hacer una restricción, no denuncia", manifestó Marta mediante un video que distribuyó hoy a los medios locales.

En la jornada de ayer se conoció que la esposa del ex boxeador había realizado una presentación ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) por "violencia de género", supuestamente por haber recibido golpes por parte de su esposo, razón por la cual la Fiscalía en Feria de Río Segundo había iniciado un expediente de investigación.

La mujer manifestó que necesitaba aclarar la situación, particularmente ante los medios nacionales, para que "no destruyan a mi marido, que es una excelente persona, un excelente hombre".

"Mírenme a la cara: no lo destruyan a Fabio. Fabio a mí no me tocó. Están destruyendo a mi familia. Acá estoy yo dando la cara", manifestó.

Unas horas antes de que se conociera el video, "La Mole Moli" también habló en el canal 12 de Córdoba y negó la existencia sobre violencia de género y, al igual que su esposa, dijo que solo se trató de una discusión.