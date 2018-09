Federal A: "Iremos partido a partido, pero sabemos lo que exige este club", dijo Mungo, DT de Villa Mitre

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

Carlos Mungo debutará hoy como entrenador de Villa Mitre, reemplazando a Cristian Domizzi, quien relevó a su vez Sergio Prisieajniuc, tras un problema de salud.

El tricolor recibirá a Cipolletti, desde las 16, con arbitraje del marplatense Darío Rojas Martínez.

Para el DT será su segunda experiencia en el Federal A, luego de dirigir a Sansinena en la temporada pasada ,y su cuarto club tras Bella Vista y Olimpo.

"Estamos con ganas. Esperemos de a poco ir encontrando el nivel futbolístico que queremos", señaló Mungo.

En cuanto a refuerzos, la Villa sumó a los defensores Nicolás Ihitz, Emanuel Sesma, Victor Manchafico y Federico Bonassies; los volantes Enzo González, Maximiliano López, Brahiam Cuitiño y Joaquín Parra; y los delanteros Lautaro Villegas, Patricio Escott y Ramón Barraza, quien se incorporó en las últimas horas.

"Trajimos algunos jugadores de la categoría -agregó- y otras promesas como nos gusta a nosotros. Armamos un plantel en el cual no hay figuras, pero sí una competencia fuerte en todos los puestos, que es a lo que apuntamos".

--¿Qué significa para vos este paso, luego de tu experiencia en Sansinena?

--Todos los clubes te dejan algo, en mi caso, desde que empecé a trabajar en Infantiles. Estoy muy agradecido con la gente de Cerri, que nos trató muy bien. Creo que estuvimos a la altura de lo que se esperaba. La gente de Villa Mitre confió en nosotros porque le gustará el trabajo que venimos realizando; esperamos estar a la altura acá también. Sabemos que es un club grande, que a la gente le gusta que el jugador deje todo pero que, además, juegue. Y esa es la propuesta que tenemos.

--¿Por lo que significa Villa Mitre, el objetivo es el ascenso o vas más despacio?

--Yo creo que el objetivo de todos los clubes es el ascenso. Hacer una buena primera parte te da la tranquilidad de saber que te aseguras otro año en la categoría, aunque ese no es el objetivo de Villa Mitre. Iremos partido a partido, pero obviamente que sabemos lo que exige este club. En cada lugar que me ha tocado estar mi objetivo siempre fue llegar a lo más alto y este no va a ser la excepción; esperemos poder cumplirlo.

--¿Con qué club te encontraste?

--Con un club muy ordenado, que está creciendo muchísimo en infraestructura, que trabaja mucho para eso, que tiene las ideas claras y eso está muy bueno. Se trabaja con un proyecto a largo plazo, pensando en los chicos del club, que es otra de las tareas que tenemos nosotros: empezar a mezclar a los chicos. Tenemos que preocuparnos nada más por entrenar, porque todo lo otro lo manejan los dirigentes. Ojalá se pueda tener un buen año, porque el club se lo merece y los dirigentes trabajan muy bien. Hemos encontrado un grupo de jugadores y colaboradores, de esa gente que no se ve seguido; muy buena.

--¿Qué partido imaginás para este debut?

--Creo que va a ser un partido típico de arranque de campeonato. Ellos no creo que vengan a atacar descontroladamente y nosotros tampoco lo vamos a hacer, porque esa no es nuestra forma. Hay que tratar de calmar la ansiedad de los jugadores, porque va a ser el primer partido y el hincha siempre esta cancha la llena y va a querer ganar desde el minuto uno. Pero se lo que no hay que hacer, tenemos que estar tranquilos y entender que este es un torneo largo. Ojalá podamos empezar con el pie derecho.

