Se viene un gran frente antimacrista en Bahía y más negocios en Alem

--¿Cómo va, Juan María? ¿Ya pensando en que nos veremos las caras dentro de 15 días?

--Me tiene sin cuidado. Aunque yo que vos estaría bastante preocupado. Mirá que podemos vernos las caras no sólo en la Superliga, sino también en la Copa Argentina y, quién te dice, en la Libertadores.

--Uhhh cierto que como dijo Pratto son un equipo copero, pero antes de que no pueda parar de reír mejor vayamos a lo nuestro. Ojalá que los próximos días el dólar nos dé un respiro porque la situación cada vez empeora más.

--Ni hablar. El otro día hablaba con un quiosquero amigo y me decía que este año las ventas le habían caído un 40 por ciento con relación al año pasado y que sus proveedores le quieren enchufar la mercadería a toda costa porque ya no saben qué hacer con ella.

--Bueno, las pálidas las conocemos bien y las vivimos a diario, para eso sólo basta recorrer un poco los negocios céntricos, pero tirame algo positivo para levantar el ánimo. ¿Podés?

--Por supuesto, porque siempre, pese a la malaria, hay gente dispuesta a invertir y a tirar para adelante. Te traje algo de la avenida Alem.

--No me digas nada. Otra cervecería. Mirá que ya me tiraste unos cuantos proyectos que tienen por epicentro a esa avenida...

--Tibio, tibio. El chimento tiene que ver con una casona ubicada en Alem y Paraguay, una casa de cuentos que de chicos la llamábamos la casa de Hansel y Gretel y jamás te hablé de él.

--Ah sí, de muy linda arquitectura, ventanitas verdes y paredes recubiertas de hiedra. ¿Qué novedad tenés?

--Que la compró el dueño de Café Muñoz y va a poner antes del verano una hamburguesería y milanesería gourmet. En Buenos Aires las hamburgueserías gourmet andan muy bien. También ofrecerá distintas especialidades y naturalmente cervecería.

--El otro día pasé y vi que se trata de una inversión importante.

--Así es, va a contar con terraza y patio al aire libre.

--¿Alguna otra novedad?

--Sí, te puedo confirmar la sorpresiva venta de Maison Vicente de sus dos sucursales de calle Alsina 152 y la de O’Higgins y Drago. Las compró una poderosa firma del rubro de Santa Fe. Y te anticipo que también dejará de funcionar en el shopping.

--Uhhh, se va una empresa local con más de 80 años...

--Por supuesto, con una impecable trayectoria y excelente conducción en las últimas décadas por parte del matrimonio de Rita y Cacho Selvarolo. Sinónimo de belleza, buen gusto y buenas fragancias.

--La semana que pasó también fue muy importante porque luego de ocho meses de gestión la dirigencia de Olimpo se puso de acuerdo con Catini, el titular de la firma Impacto Latino, que era quien que estaba regenteando, después del acuerdo con Ledo, parte de las instalaciones de la sede aurinegra en calle Sarmiento.

--Así es. Se pusieron de acuerdo y ahora Olimpo tiene todos los derechos a favor de la institución y de sus socios. Próximamente te prometo traer a esta mesa los muy interesantes proyectos que tienen los juveniles dirigentes para ese lugar.

El escándalo de los peces contaminados

--Dale, te tomo la palabra. Antes que me olvide. Qué revuelo se armó al conocerse el resultado de un informe de la Universidad de Buenos Aires que recomendó no comer los peces de la ría.

--Y si, más allá de que dicho informe fue relativizado por la subsecretaria municipal de Gestión Ambiental, Adriana Chanampa, se trata de un tema espinoso para la ciudad. Lo ideal sería que Bahía Blanca logre un gran acuerdo ambiental y dejen de vertirse los desechos crudos a la ría.

--Claro, más allá de los vertidos industriales, que deben ajustarse a lo que dicen las leyes, no puede ser que los líquidos cloacales sigan yendo al mar como hasta ahora. ¿Qué pasó con la planta de reúso de líquidos cloacales para uso industrial?

--Las obras continúan, pero esto incluye sólo a las etapas 1 y 2, que consisten básicamente en la remoción de sólidos. El año pasado pareció que las empresas del Polo estaban muy interesadas en costear una obra vital para el medio ambiente bahiense como son las etapas restantes, es decir, 3 y 4.

--¿Y qué pasó?

--ABSA, que fue la impulsora de la obra, había dicho en 2017 que a mitad de este año se podían encarar los trabajos e incluso su titular, Raffaele Sardella había señalado que había buena receptividad por parte de las industrias. Algo debe haber pasado en el medio porque no se volvió a hablar más del tema.

--Seguramente ahora sí volveremos a hablar de esa planta...

--No tengas dudas, sería la solución para muchos males y sacaría a Bahía Blanca del subdesarrollo que se encuentra en materia de saneamiento.

Perla negra en el puerto

--Aprovecho que estamos hablando de cuestiones marinas para meterte en un hecho escabroso. Qué me contás del papelón en el acto por el 25º aniversario de la Creación del Consorcio del Puerto del Bahía Blanca. Me refiero a que Donadío “se olvidara” de nombrar a modo de homenaje al recientemente fallecido exdirector histórico del ente Abel Di Meglio.

--No te puedo contar nada. Solo que me produjo una gran tristeza, la misma que pueden haber sentido tantas personas que trataron a Di Meglio durante su vida.

--Me cuesta encontrar una explicación dentro de los límites de la normalidad, por decirlo de alguna manera.

--Mirá, difícilmente haya sido un olvido involuntario. Y decís bien. No tiene explicación en los límites de la normalidad.

--A ver cómo es eso...

--Mirá, se me ocurren dos posibles explicaciones por las cuales Donadío borró del discurso a uno de los gestores del éxito del puerto, fallecido unos días antes.

--Te oigo, porque veo que viene serio el tema...

--La primera podría tener que ver con una personalidad egocéntrica y narcisista. De alguna manera, la pose permanente que asumió Donadío como reivindicador de “vaya uno a saber qué” le jugó una mala pasada porque se chocó con la realidad. Donadío, “el rara avis”, como le gusta definirse para advertirle a su interlocutor de turno que él es “un distinto”, actuó con la misma o mayor brutalidad política del común, cuando, apenas asumido como presidente del puerto, tiró por la borda del directorio al histórico Abel Di Meglio después de más de dos décadas, para poner a su amigo Carlos Sosa. A tal punto llegó esta demasía, que muchas personas cercanas al expresidente de la Cámara Arbitral de Cereales consideran que el golpe de Donadío fue letal, literalmente.

--“El autoproclamado restaurador del orden y la moral no iba a mencionar en su discurso al sujeto que deja en evidencia que más que una rara avis Donadío es un avis negra”, me dijo el otro día un amigo del pobre Abel, al borde de los gritos.

--Epa, que estás duro.

--Es a manera de homenaje y desagravio. Además el olvido no pasó inadvertido y hubo varias quejas públicas, sin que Donadío saliera a pedir perdón hasta hoy.

Un gran frente antimacrista

--Cambiando de tema ¿Cómo se está moviendo la política bahiense de cara al año electoral?

--Sigilosamente. Por el lado de Cambiemos está resuelto que, de no mediar imprevistos, Héctor le va a apuntar a la reelección.

--¿Ese es su deseo?

--Esa es otra clase de pregunta. Pero el tema del oficialismo dejémoslo a un costado por hoy.

--Si usted lo pide...

--Todos sabemos que el peronismo local y regional se va a ordenar en 2019 en función de lo que pase más arriba.

--Claro. No es lo mismo si hay una gran PASO nacional, como algunos proponen, que si los distintos candidatos van por cuerdas separadas.

--Exacto. Ahora bien, en Bahía las vertientes del justicialismo están trabajando para la unidad, más allá de que ningún escenario se descarta. De las pocas cosas claras que tengo hoy, te diría que Federico es el que más se está moviendo para ocupar un lugar determinante en las listas del año próximo.

--Es lógico, se vence su mandato como senador provincial. ¿Competirá contra Héctor?

--Es prematuro decirlo, pero sí te puedo asegurar que va a agotar todas las instancias para hacerlo. Está tejiendo con muchos sectores de la política y el sindicalismo. La idea es armar algo así como un gran frente antimacrista.

--Ambicioso.

--Pero no imposible, depende cómo llegue la economía al año que viene. Al igual que el resto de los dirigentes, está midiendo su imagen pública de manera constante. En su caso no está mal: bahiense bastante prototípico, aguerrido jugador de básquet de una época muy recordada, actual dirigente súper respetado por la Generación Dorada... Su peor ancla, en Bahía, es la afinidad con el kirchnerismo.

--Cristina, salvo en 2011, no ayudó mucho. Eso sí, tiene una base sólida que no se mueve.

--Y según Luciano y Marcos, dos consultores con los que habla mucho Susbielles, cada vez que Cambiemos pifia en la economía, Cristina sube algún que otro puntito. Incluso por estas tierras.

--Ok. Anotado Federico en la carrera para intendente, entonces.

--¡Yo no dije eso!

--Ja, ja. ¿Y los radicales?

--¿Te acordás que los radichetas llamaron en agosto a internas en la provincia? Este mes presentarían lista local y provincial y en octubre votarían. Posse es el primer candidato a presidir los radicales bonaerenses.

--¿Y a nivel local?

--Me dijeron que Fernando Roig ya se está moviendo entre los correligionarios y se vienen días de muchas reuniones. Por ahora te adelanto esto.

--Bien. Contame ahora algo del ámbito judicial.

--Te acordás que hace unas semanas te comenté sobre la importancia de la conformación del Tribunal Oral Federal de Bahía, hoy con 3 jueces subrogantes.

--Sí, me acuerdo, porque es el tribunal que “se hizo cargo” del juicio de “Bobinas Blancas”, una causa “pesada”, con narcotraficantes mejicanos y todo.

--Claro, aunque habría que esperar si finalmente se concretan las apelaciones de las defensas o de la fiscalía que se oponen a esta decisión y quieren que la causa siga en Campana y se resuelva en el tribunal de San Martín.

--Bueno ¿Y qué novedades tenés?

--Que hubo un paso más para conformar el nuevo tribunal bahiense, es decir con los jueces que supuestamente asumirán ese caso y de otros importantes, como las dos causas contra Juan Ignacio Suris.

--¿Cuál es el paso nuevo?

--Que la comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura elevó la propuesta con 3 ternas, que ahora deberá resolver el plenario del cuerpo, para definirlas y mandarlas al presidente Macri, que es el que designa, para luego girar el expediente al Senado.

--¿Y quiénes son los preseleccionados?

--Siete de los 9 son de Bahía o trabajan en la ciudad. Según la propuesta, la terna Nº 1 estaría conformada por Sebastián Foglia (fiscal provincial), Walter Ernesto Romero (fiscal de Tandil y Mar del Plata) y Santiago Ulpiano Martínez (secretario de la Justicia Federal bahiense).

--Dale, te sigo.

--La terna Nº 2, Juan Pablo Fernández (fiscal general provincial), Eduardo d'Empaire (juez en lo Criminal provincial) y Ernesto Sebastián (justicia de Mar del Plata y General Roca). Por último, la terna Nº 3, María Laura Pinto (jueza en lo Correccional bonaerense), Gustavo Barbieri (camarista bahiense) y Rodrigo Zeballos Bilbao (abogado de extracción radical).

--¿Y cuándo se define si estas serán las ternas?

--Cuando se reúna el plenario del Consejo de la Magistratura. El próximo encuentro es el jueves próximo, aunque se verá si lo incorporan en el temario del día.

--¿Algo más?

--Ya que estamos con los candidatos, te comento una buena noticia que recibió uno de ellos: Santiago Martínez quien, a su vez, también está esperando la posibilidad de ser fiscal federal.

--Dale. Te escucho.

--La Cámara Federal de Bahía Blanca acaba de sobreseerlo en el marco de una denuncia formulada por los exfiscales ad-hoc José Alberto Nebbia y Miguel Ángel Palazzani, por los delitos de abuso de autoridad y de omisión de los deberes de funcionario.

--¿Tiene que ver con las causas por delitos de lesa humanidad, no?

--Exacto, cuando Martínez subrogaba en el Juzgado Federal Nº 1 y se lo acusaba de demorar las investigaciones, cosa que finalmente nunca se pudo acreditar.

--¿De la región tenés algo?

--La semana dejó bastante tela para cortar en el aspecto político, sobre todo después de que el gobierno anunció el nuevo esquema de retenciones a la exportación.

--Me sorprendieron mucho los datos que leí en “La Nueva.”: sólo por trigo y cebada, la Nación se va a llevar del circuito económico de esta región nada menos que 3.278 millones de pesos tras la próxima cosecha.

--Increíble, tomando en cuenta que una ley provincial considera a esta zona marginal en lo productivo. Pero bueno, esa es la bajada de línea del gobierno: todos tenemos que poner el hombro, aún si lo venimos poniendo hace décadas a cambio de poco y nada. La cuestión es que a varios intendentes de la Sexta no les cayó nada bien la medida. Imaginate: eliminaron de un plumazo el Fondo Sojero para las comunas y, unas semanas después, anuncian un aumento de las retenciones.

--Claro. Fue como decirles “al campo le voy a sacar más plata, pero para vos va a haber menos que antes”.

--Exacto. La reacción fue inmediata. Por el lado del PJ, centenares de intendentes confluyeron en Capital Federal para pedirle al presidente Mauricio Macri que, ya que va a aumentar retenciones, restituya el Fondo Sojero. En forma paralela, a través de la Federación Argentina de Municipio (FAM), con la matancera Verónica Magario al frente, presentaron un amparo ante la Justicia Federal para que se deje sin efecto el decreto presidencial.

--Cerrame con alguna cortita, que tengo que ir por unos ñoquis.

--Una buena: mañana arranca el movimiento de suelos en otro parque eólico de la región. Es La Castellana II, de CP Renovables-Central Puerto, contiguo a La Castellana. Es un parque relativamente chico, de 15,75Mw, pero con una inversión en dólares muy fuerte. Y una semana después empieza la obra de Vientos del Secano, de Envision Energy, en Mayor Buratovich. En este caso, es un emprendimiento de 50Mw.

--Qué buena semanita para la gente de Villarino, ¿no?

--Para toda la región, te diría. Al menos, en este aspecto.

--Bueno, sigo viaje. Pagá vos que me cierra la fábrica de pastas.

--Dale y ojo dónde estacionás. Cuidado que cualquier multa te obliga a vender el auto para poder pagarla.

--Tenés razón, por eso hoy vine caminando. Nos vemos el domingo que viene.