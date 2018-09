Tres venezolanas que escaparon a Bahía cuentan todo lo que sufrieron y tuvieron que dejar atrás

Tres mujeres que huyeron de Venezuela contaron cómo las recibió Bahía Blanca y narraron la tremenda crisis económica, política y de salud que se vive en ese país del que ya se vinieron a Argentina más de 25.000 personas en lo que va de 2018.

"Venezuela es un diamante en el fondo de un charco de barro", le dice Carolina Melinger a Canal 7. Ella nació en Bahía pero al año y medio se fue a Venezuela. Ahora tuvo que escapar.

"Cada vez que juntábamos la plata para venir, volvía subir todo de manera exorbitante. Gracias a parte de mi familia pudimos salir con mi mamá y 2 hijas. En un grupo de Facebook de la familia, entre 154 miembros reunimos casi 60.000 pesos para poder viajar", agrega.

Carolina dice que se siente "culpable o egoísta" por haber escapado.

"A los que quedaron ahí les digo que mientras no se unan, este gobierno no va a salir con votos. Porque tienen años robándonos las elecciones. Tienen que unirse, pararse y paralizar todo para que el gobierno entregue y tenga dignidad y respeto", explica.

"Se me han muerto amigos por falta de medicamentos", lamenta.

Isabel Oliveros se vino con 2 hijos a Bahía. Tampoco aguantaba más.

"No nos queríamos ir al principio pero viendo la situación en la que nos vimos envueltos... La obra social no rendía ni para un día de hospitalización y los hospitales no sirven. Eso me hizo darme cuenta que teníamos que salir y empezar de cero", cuenta.

Ella vivía en Valencia, una ciudad ubicada a poco más de 150 kilómetros de la capital Caracas. Dice que los sueldos no alcanzan y que la devaluación es de un millón por ciento diario.

"Eso hizo que la economía nos asfixiara y de estar ganando cierta cantidad considerable en dólar pasamos a ganar 2 o un dólar cada uno... literal", explica.

Isabel dejó a sus padres en Venezuela. Y lamenta mucho no saber si algún día los volverá a ver.

"Es un miedo muy grande dejar gente allá que no sabemos si la vamos a volver a ver", sostiene.

El régimen de Nicolás Maduro comenzó en abril de 2013 luego de que Hugo Chávez muriera. Ganó las elecciones en mayo pasado, aunque su gobierno no es reconocido por gran parte del mundo.

"El último trimestre fue muy duro. Llegar a tu casa, abrir la heladera y no tener más que agua y luz es bastante desesperante. El poder adquisitivo se volvió nada: algodón de azúcar en agua", cierra Isabel.

Eleonora Pino es directora de orquesta y se vino a Bahía Blanca hace un mes. Espera capacitarse y seguir creciendo profesionalmente. Dice que acá sí hay posibilidades.

"En Venezuela es todo realmente un caos, con la inflación diaria nadie vive ni sobrevive", describe.

"Me imaginé en Argentina pero no de esta manera. Nunca pensé que iba a salir por esta situación de tener que buscar recursos para traerme a mi familia y poder ayudarlos. Espero oportunidades. Quiero crecer, estabilizarme y ayudar a mi familia", cuenta.