Ante la crisis, un diputado de Cambiemos pidió que le congelen el sueldo hasta diciembre de 2019

El diputado nacional de Cambiemos Leandro López pidió a la Cámara baja que le congele el sueldo hasta el fin de su mandato en diciembre de 2019 como una forma de "hacer el mismo esfuerzo" que el resto de la población ante la complicada situación económica que enfrenta el país.

"Renuncio a los aumentos y también a utilizar cualquier dinero para viajar al exterior y viáticos como un gesto de intentar bajar los gastos. Lo hice como una necesidad íntima. Estoy convencido del rumbo que marcó el presidente Mauricio Macri y la necesidad argentina por reducir el déficit fiscal", sostuvo el legislador.

En diálogo con radio La Red, el neuquino contó que percibe un salario neto de 120.000 pesos y que presentó una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, para congelar su sueldo.

"Necesitaba sacarme algo yo, desprenderme de algo, solidarizarme y hacer el mismo esfuerzo. No tengo fortunas, soy de clase media. Vivo de mi sueldo. Puedo vivir con lo que cobro y mantenerlo hasta el fin de mi mandato, en diciembre de 2019, por eso lo planteé", destacó el patagónico.

Consultado sobre por qué optó por esa decisión y no por destinarlo a instituciones como comedores, López explicó: "No me parecía bien cobrarlo y donarlo, porque era direccionar a mi criterio. Prefiero que quede como plata del Estado y que lo distribuya en quienes más lo necesitan". (NA)