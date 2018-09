Perdió su brazo tras comer sushi

Un hombre de 71 años que comió sushi en Corea del Sur perdió uno de sus brazos tras una infección.

Según se informó, ingirió pescado crudo y su estado de salud se complicó: tras dos días de fiebre y mucho dolor en su mano izquierda, donde tenía ampollas de gran tamaño, fue al hospital.

Los médicos indicaron que tenía una bacteria llamada Vibrio vulnificus y decidieron operarlo para aislar al bacilo.

El paciente contó que los síntomas aparecieron 12 horas después de comer pescado crudo, lo cual coincide con la particularidad de esta bacteria: es tolerante a la sal, por lo que puede vivir en agua marina.

Este hombre, que tenía antecedentes de diabetes tipos 2, hipertensión y una enfermedad renal terminal, recibió antibióticos luego de la intervención, aunque la operación no sucedió de forma exitosa.

De acuerdo a la información publicada en el New England Journal of Medicine, esta bacteria “come carne” no fue aislada, por lo que las lesiones en la piel continuaron agravándose, al punto que 25 días después del descubrimiento de la enfermedad debieron amputarle el antebrazo izquierdo. Luego del procedimiento, el hombre se recuperó completamente.

Causas y prevención

Los especialistas indicaron que esta bacteria también puede provocar infecciones en la piel luego de que una herida sea expuesta a aguas contaminadas.

También puede causar septicemia —infección grave de todo el organismo— producto del consumo de carne de pescado infectada cruda o poco cocida.

Como medida de prevención, recomiendan lavarse las manos antes y después de tocar carne de pescado cruda y no sumergirse en agua salada en caso de tener heridas abiertas. (TN y La Nueva.)