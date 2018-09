Olimpo: “Hay que despertar rápido; esto ya empezó”, dijo el "Chori" Vega

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Habló poco pero dijo mucho. Alrededor de dos minutos duró la charla de David Vega con los periodistas cuando abandonó el vestuario visitante del estadio de Brown de Adrogué, cuando la segunda derrota en fila de Olimpo (0-3 con el dueño de casa) ya era cosa juzgada.

Dejando atrás distintas lesiones, el "Chori", quien entró a los 70 minutos, volvió a jugar oficialmente luego de 638 días y 52 partidos.

Pese a ese tiempo lejos de las canchas y a que no le tocó estar entre los convocados para el debut (0-1 ante Sarmiento de Junín), sus más de 100 partidos con la casaca aurinegra transforman al cordobés en el máximo referente que tiene este plantel, además de ser uno de los jugadores más identificados con el club y con los hinchas en el último tiempo.

Por eso y más, es palabra autorizada para analizar este mal comienzo del equipo bahiense.

"Esto no va a ser fácil; esto va a ser difícil, como ya dije antes. Esto es el Nacional B y tenemos que aprender de estos errores. Ahora no te puedo decir nada porque estamos todos mal, calientes por el resultado... Pero bueno, esto es largo, hay que despertar rápido porque esto ya empezó", dijo Vega.

Pausado y pensando cada frase que salió de su boca, el "Chori" siguió con su especie de catarsis ante los micrófonos.

"No hay palabras, eh… Lo único que queda es seguir entrenando, seguir mejorando y que llegue cuanto antes el partido que tenemos de local. Hay que empezar a ganar, y rápido", enfatizó David, quien llegó a la institución en 2009 y ascendió en los dos torneos que disputó en la segunda división (2009-2010 y 2012-2013).

El equipo de Darío Bonjour no marca desde hace tres juegos (contando el 0-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, por Copa Argentina) y le convirtieron cinco goles en ese lapso.

No obstante, el volante aurinegro sabe bien cuál es el camino para enderezar el rumbo.

"Entrenando. Ahora en estos momentos, es difícil decir algo, en caliente a veces uno dice cualquier cosa. Hay que estar tranquilos, pensar bien que se hizo mal y corregir", señaló.

Cabe recordar que Olimpo volverá a ver acción el domingo 16 de este mes (el próximo fin de semana habrá parate por fecha FIFA), cuando reciba a Ferro, que viene de ganarle a Brown de Madryn (2-1), desde las 15.30.

"Por más que no se juegue, nosotros tenemos que entrenar como si se jugara y esperar el partido que viene. Tenemos que ganar, no queda otra. Hay que ganar, pero no a lo loco, hay que seguir con la idea que quiere Darío. Lo único que hay que entrar más convencido de lo que queremos y conseguir los tres puntos cuanto antes", cerró el Vega, quien volvió tras más de 600 días.

Said Llambay aprobó en Adrogué: “El torneo recién arranca; hay que mejorar”

"No nos salió nada de lo que teníamos planeado. El árbitro, quizás, jugó mucho a favor de ellos en muchas jugadas divididas, es lo que se vio desde adentro. Pero no hay que bajar la cabeza".

Medido y preciso con sus palabras fue Said Llambay, uno de los de rendimiento más parejo en Adrogué.

Manteniendo su habitual despliegue por izquierda, el oriundo de Stroeder trató de ser un arma amenazante por izquierda, comenzando como defensor y después pasando como volante, cuando Bonjour apostó a una línea de tres en el complemento.

"Esto recién arranca y trataremos de mejorar todos los errores para poder sacar la situación adelante", siguió el "Turco".

Luego, puso la cabeza definitivamente en el futuro y en revertir este mal inicio.

"Sabemos que Ferro (el próximo rival) es un buen equipo, aunque nosotros tenemos que pensar en nosotros, en mejorar"

Y agregó: "ahora tenemos dos semanas para trabajar intenso y pensar en lo que viene, tratando de sacar esto adelante", señaló.

-¿En qué hay que hacer hincapié?

-Obviamente que en la intensidad, en la picardía. Es una categoría distinta donde hay muchos jugadores grandes que saben jugar estos partidos. Quizás nos faltó eso. Pero bueno, hay que seguir mejorando", cerró.