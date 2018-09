“Sentí el crac y me asusté; pensé lo peor”, dijo Franco Lefiñir, de Olimpo

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Se hizo una resonancia magnética y recién mañana conocerá el resultado, aunque desde el cuerpo médico de Olimpo confirmaron que la lesión que sufrió Franco Lefiñir en su rodilla izquierda no comprometió los ligamentos ni los meniscos.

“Parece que es sólo un esguince; recién ahora siento un gran alivio”, le confío “Lefi” a La Nueva., antes de contar como se produjo el golpe que el sábado lo sacó del partido en Adrogué, y que la escuadra bahiense terminó perdiendo 3-0 ante Brown.

“Faltaba poco para finalizar el primer tiempo, fui a puntear una pelota y el 5 de ellos (Marcelo Lamas) se tiró con los dos pies para adelante sin ninguna compasión. Me alcanzó a trabar, la rodilla se me fue para atrás y me empezó a doler muchísimo. Me podría haber roto, pero zafé”, deslizó el volante central.

“Sentí el crac y me asusté; creí lo peor”, indicó el ex Tiro Federal, quien una vez que se enfrió y subió al micro para volver a nuestra ciudad, recuperó el ánimo y el aire.

“Después de ducharme seguía con bastante dolor, pero la rodilla tenía estabilidad y podía pisar y caminar. Eso me tranquilizó”, agregó.