Fuerte acusación de Jimena Barón contra Daniel Osvaldo

Jimena Barón habló de su expareja Daniel Osvaldo en una nota televisiva y lo acusó de no ocuparse del hijo que tuvieron.

La actriz denunció que el exjugador no está presente en la crianza de Morrison y que no lo ayuda económicamente.

"Ahora se fue de viaje tres meses y me hago cargo sola de todo", afirmó en Los ángeles de la mañana.

"No hablo del tema porque si tuviera que hablar tenemos que hacer un 'LAM' trasnoche; y porque es el papá de mi hijo, no es que me adormeció y me inseminó. Yo también tuve un hijo con él, pero después me choca ver en la tele que, si hago un chiste, todos salen a decir que yo no lo respeto", disparó.

La cantante aseguró que es complicado criar sin ayuda del padre: "Yo crío un hijo sola, recontra sola. Y me cuesta laburar, ganar guita y mi proyecto con la música es a pulmón, invirtiendo mis ahorros. No soy la hija de nadie, ni estuve con ningún productor".

Por último, reconoció que el noviazgo con Osvaldo no fue bueno: "Fueron tres años, bastante horrorosos. La pasé bien al principio con un nivel de negación heavy. Sostuve mucho la relación. Me apagó completamente". (TN y La Nueva.)