"Vamos a estar tranquilos cuando Trafigura invierta en la refinería Elicabe"

A un mes de una de las crisis más importantes que le tocó atravesar como secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustible de Bahía Blanca, Gabriel Matarazzo, aseguró que la tranquilidad recién volverá al sector cuando la firma holandesa Trafigura anuncie inversiones en la Refinería Ricardo Elicabe.

“Cuando me preguntan hasta cuándo vamos a seguir en alerta, la respuesta es simple: hasta que veamos inversiones en producción, para refinar más y mejor, para ampliar la capacidad de la planta, para mejorar los gasoil”, explicó el sindicalista a "La Nueva.".

Trafigura (Puma Energy) terminó de comprar a Pampa Energía, en mayo pasado, más de 250 estaciones de servicio y la refinería bahiense. Un mes después, ante el estupor del gremio, suspendió la actividad de producción, cerró la planta y despidió a 200 trabajadores.

Se inició entonces un plan de lucha que se extendió por casi dos meses, y que culminó con la reapertura de la refinería y la recuperación de los puestos de trabajo. Hoy la producción se encuentra en marcha, pero los petroleros no cantan victoria.

“Los trabajadores necesitan saber que (Trafigura) tiene un plan a corto, mediano y largo plazo. Hoy vemos que se responde a coyunturas, y nosotros no podemos estar sujetos a esto”, aclaró Matarazzo.

El gremio sabe que el área de Ingeniería de la refinería tiene entre sus archivos un plan para ampliar el tratamiento de crudo y la producción de gasoil premium. El costo es de unos 80 millones de dólares.

“Una inversión de ese tipo alejaría todas las dudas -reconoció el sindicalista-. No es porque hoy haya una situación traumática a la vista, sino porque (Trafigura) no es una empresa de la industria petrolera. No quiero que suene despectivo, pero es un trader; se dedica al comercio, la actividad de traer productos importados en barcos y comercializarlos en la red de estaciones de servicio

que compró, de la marca Puma”.

“Por eso, cuando el negocio no les cerró, pararon y cerraron la refinería casi dos meses -añadió-. Hoy con un dólar a 40 pesos y el barril de crudo casi en 80 dólares claramente no es negocio

importar, y por eso están produciendo. ¿Pero qué pasa si esto se revierte?”.

“Una empresa petrolera, en cambio, aprovecha los ciclos buenos y absorbe los malos. No es que refina cuando es negocio y, cuando no lo es, se dedica a la soja o a cualquier otra cosa. No es así. Como petroleros no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones”, completó.

El rol del gobierno Matarazzo señaló que la refinería bahiense es probablemente “la mejor ubicada del país”.

“Está a pocos kilómetros de Puerto Rosales, que es al que va todo el petróleo de la cuenca neuquina, vía caños, o a través de los barcos provenientes del sur.

"Para que continúe siendo rentable tenerla en funcionamiento el gobierno debe garantizarle a las empresas “reglas claras”.

“Nadie toma decisiones sin tener en cuenta el contexto. Si el gobierno da seguridades y condiciones, la inversión llega; ahora, si te aumenta el petróleo y el dólar, y vos pisás el precio del combustible... ¿quién va a invertir?”, se preguntó.

“Tiene que haber reglas claras -agregó-. Debe haber intervención del Estado, pero con una estrategia de desarrollo. Y hay que controlar. Así nos va hoy dejando que el mercado nos ordene. Eso sí: tampoco sirve para nada un Estado intervencionista bobo. No nos olvidemos que hasta hace poco estábamos importando gas”.

Adhesión al paro

El titular de Petroleros confirmó que el gremio adherirá al paro nacional dispuesto por la CGT para el 25 de este mes. “No sólo por la situación general del país, sino por ese muy feo mensaje que el gobierno nos envió a todos cuando decidió transformar el ministerio de Trabajo en secretaría”.

En cuanto a Energía -que también fue transformada en secretaría-, Matarazzo aseguró que el perjuicio para la actividad no es significativo.

“No es algo tan problemático para nosotros, más allá de que nuestra actividad está encuadrada en el ámbito energético. Sin ir más lejos, cuando ocurrió el conflicto en la refinería el ministerio de Energía de la Nación tuvo un pálido desempeño, por no decir inexistente.

“La Provincia y el municipio de Bahía Blanca nos acompañaron en todo momento, pero Energía apareció en lo última audiencia. (Trafigura) había parado la refinería, prácticamente la había cerrado y (el actual secretario Javier) Iguacel aparecía en un programa televisivo hablando bien de la empresa. Dijo que eran las inversiones que estaban esperando. A ver... antes de decir algo así, aunque sea invitarnos a tomar un café para saber qué pensamos los trabajadores”, dijo.

Paritarias, empleo y Vaca Muerta

1. Matarazzo adelantó que el gremio mpulsará una reapertura de paritarias entre octubre y noviembre. “El aumento obtenido hasta hoy ronda el 25%. En su momento pareció razonable, pero ahora todo indica que nos quedamos a mitad de camino. Todo hace prever que la inflación interanual será del 42% al 45%.".

2. Vaca Muerta. “El potencial del yacimiento es real pero para que tenga impacto en nuestro gremio debería desarrollarse la idea de refinarlos productos extraídos. Yo no quiero exportar petróleo, sino productos refinados; eso sí generaría cientos de puestos de trabajo y le daría una mayor oportunidad de desarrollo al gremio en Bahía Blanca”.

3. La Federación viene de un proceso complicado. En mayo de este año falleció su secretario general, el diputado nacional justicialista Alberto Roberti, por lo que se abrió una instancia de

reacomodamiento interno. “Gracias al trabajo de todos, se logró una lista de unidad”.

4. “La situación es buena. Sostener la obra social es un tema muy duro, así que se tomó la decisión de llegar a acuerdos con empresas especializadas en medicina para que el cuidado de la salud no sea un problema."