Entregó un currículum escrito a mano y se viralizó en las redes

Un joven de 21 años entregó un currículum escrito a mano y se hizo viral en las redes sociales.

El hecho ocurrió en Córdoba, cuando Carlos se acercó al mostrador de un local y fue atendido por Eugenia.

"Me preguntó si estábamos tomando personal y le respondí que por el momento no, pero le pedí que me dejara su CV de todas formas", contó la mujer.

En ese momento, el chico se sinceró y le dijo que no tenía dinero para imprimirlo. Por eso, lo escribió a mano en el momento y lo dejó en el lugar.

SI bien en ese momento Eugenia no podía ayudarlo con trabajo, se comprometió a que su búsqueda se de a conocer y Carlos pueda conseguir trabajo.