Pádel: Mieres y Lamperti, otra vez en las puertas de una final

Imparable el andar de los bahienses Miguel Lamperti y Juani Mieres en el Masters Oeiras Valley Portugal, certamen válido por el calendario anual del World Padel Tour.

La dupla local, sexta preclasificada del torneo, sacó pasaje a las semifinales tras vencer a la pareja española conformada por Ernesto Moreno Carrasco y Gonzalo Pérez Rubio, por 6-3 y 6-1.

Ladies & gentlemen: My name is @JuaniMieres! ¡Wow! 😎#WPTPortugalMaster🇵🇹 pic.twitter.com/7suQVq3iWj