Bochas: La Armonía, el último pasajero en ingresar al playoff

La Armonía derrotó por 15 a 0 a Kilómetro Cinco, en el partido de desempate por el cuarto lugar de la Zona 1 correspondiente a la etapa regular del Campeonato Bahiense de Bochas por Parejas denominado “La Nueva”.

El encuentro se llevó a cabo en el sintético de Velocidad y Resistencia, donde el representativo de calle Bélgica 1350 se constituyó en el último clasificado a la etapa del playoff. En tanto, en el partido desempate por el primer puesto de esta Zona, 9 de Julio prevaleció sobre Tiro Federal por 15 a 7.

En tanto que en la Zona 2, El Puma, que el lunes le había ganado a Leandro N. Alem en el cierre de la etapa regular -igualándolo en el tercer lugar-, anoche volvió a derrotarlo por 15 a 7, en el cotejo desempate.

Reclasificación

Entre hoy y mañana se jugarán los cotejos de reclasificación, que incluyen al primero, segundo, tercero y cuarto equipo de cada zona entre si, para determinar los cruces de la primera ronda de playoff (1º vs 8º, 2º vs 7º, 3º vs 6º y 4º vs 5º).

Esta noche a las 20.45, en partido adelantado, se enfrentarán Tiro Federal y General D. Cerri (por el tercer y cuarto lugar) en cancha de Nuevos Horizontes. En tanto mañana, Barrio Hospital y 9 de Julio dirimirán el primer y segundo lugar en cancha de Velocidad y Resistencia (Rondeau y Avellaneda).

Además, Talleres y El Puma se disputarán el quinto y sexto puesto, en cancha de San Martín; y Leandro N. Alem ante La Armonía, el séptimo y octavo lugar en Independiente.

En Primera B

Esta noche desde, desde las 20.45, irá la reclasificación del certamen de Primera B, en cancha neutral, que determinará el ordenamiento de los 8 clasificados para los cruces del playoff.

La Falda y Villa Mitre, por la primera y segunda ubicación, en cancha de 9 de Julio; Independiente y Olimpia, por el tercer y cuarto lugar, en cancha de Barrio Hospital; Almafuerte y Ciudad Atlántida, por el quinto y sexto puesto, en El Puma, y San Martín y Bella Vista, por ser séptimo u octavo, en Talleres.

En su próxima reunión, la Asociacion Bahiense de Bochas determinará la fecha de inicio y los días de disputa que tendrá la instancia del playoff, estimándose como fecha factible desde el lunes 1 de octubre, jugando 1º vs 8º, 2º vs 7º, 3º vs 6º y 4º vs 5º, al mejor de 3 partidos en todos los casos.