La vida y los tips de Nathacha Nina, una emprendedora del maquillaje que pasó por Bahía

Por Brenda Ghiberti / brenda.ghiberti@lanueva.com

Nathacha dejó atrás su República Dominicana y vino a la Argentina en 2005 a hacer una maestría en Psicología.

Como no encontraba salida laboral decidió estudiar maquillaje profesional y descubrió que era su pasión.

Nathacha Nina, de 37 años, generó un estilo propio en el arte del maquillar y hoy es reconocida a nivel internacional.

"Cuando llegué era extranjera, diferente, me miraban extraño por mis uñas o mi maquillaje, fue difícil lograr este sueño pero no tengo malos recuerdos. Siempre hice lo que me hacía feliz y no me importaba que al otro no le guste", cuenta.

Emprendedora y osada, en 2014 lanzó su línea cosmética Nina MakeUp.

De hobby a profesión

Nunca me imaginé que se podía vivir de esto porque hace unos años en Argentina no le daban mucha entidad el maquillaje y ahora se animan a más.

Veo a una mujer libre, segura que no le importa usar labial rojo a las 8 de la mañana y subirse al colectivo. Hace 13 años apenitas usaban mascara de pestañas.

Yo sentía que no era que no les gustaba usarlo sino que por el prejuicio se limitaban.

Tiene una escuela de maquillaje social, "Nathacha Nina Studio", en Buenos Aires y otra en Santo Domingo, ¨Nina Makeup¨. Esta última junto a su hermana.

También da clases en Uruguay, Ecuador, Estados Unidos, Brasil y en ciudades del interior del país.

Contourning es la técnica de maquillaje que le abrió las puertas en Argentina.

"Aquí se usaba solamente en teatro y la llevé al maquillaje social. Era algo raro pero al ser nuevo la gente se interesaba o me criticaba, y yo empecé a sonar."

“Donde hay pasión, hay éxito”

Pestañear y no darme cuenta que pasó el tiempo significa que disfruto de lo que hago. Es mi pasión.



Además, creo que pude contribuir a abrir un poco la mente de las personas en cuanto al maquillaje.



Natasha reconoce que las redes sociales fueron y son muy importantes a la hora de difundir su trabajo y darse a conocer: "Instagram en especial me abrió muchas puertas".

Su experiencia en Bahía

"Me pasó algo muy lindo aquí, me emocioné cuando vi tanta gente en las jornadas porque sé que detrás hay mucho esfuerzo para pagar el curso, aún más con la situación económica que está viviendo el país. Y no estoy 'chamuyando' como dicen ustedes", relató Nathacha, entre risas.

El estudio de maquillaje Indigo Make Up organizó la capacitación a cargo de Nathacha Nina: "El domingo se trabajó sobre pieles y el lunes sobre las últimas tendencias en novias".

"Nosotras somos distribuidoras de su línea cosmética, Nina MakeUp, y ante la demanda de la gente para traer a Nathacha armamos estas dos jornadas en la ciudad", explicó Sabrina Arruda.

Participaron maquilladores de Bahía Blanca, Tornquist, Coronel Suárez, Punta Alta, Tres Arroyos, Olavarría, Tandil, Choele Choel y Viedma.

"Estuvo muy concurrido y para nosotras fue una oportunidad muy grande."

3 tips de belleza por Nathacha Nina