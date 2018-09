“Si Olimpo le metía 4 goles a Ferro estaba bien", dijo el DT Darío Bonjour

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Tranquilo, sin grandilocuencias y alabando constantemente a sus jugadores, el DT de Olimpo, Darío Bonjour, se refirió al triunfo frente a Ferro, el primero que consigue como entrenador del aurinegro en siete cotejos: 2 por la Superliga, 2 por Copa Argentina y 3 por la B Nacional.

“El rendimiento del equipo fue espectacular. Todos los jugadores se brindaron para que la pelota sea nuestra. La idea era no dejar salir a Ferro, que si te maneja el balón te complica. Eso lo cumplimos al pie de la letra. La presión alta dio resultado, porque recuperábamos rápido el esférico y atacábamos con profundidad. Había que presionar a los centrales, y Axel (Rodríguez) y la `Pulga' (Ezequiel Vidal) estuvieron atentos y rápidos”, señaló el orientador olimpiense.

“Creo que vamos entendiendo lo que es esta categoría, y si Olimpo le metía cuatro goles a Ferro estaba bien”, agregó.

—¿Por qué terminaron sufriendo y pidiendo la hora si habían controlado al rival durante todo el encuentro?

—Estuvimos cerca de convertir el tercero y no lo hicimos, entonces Ferro, que se vio con vida, se nos vino encima. Dejaron tres en el fondo, cuatro en el medio y tres arriba, y atacaron como pudieron. Es algo lógico que en esta categoría, cuando el partido está perdido, los equipos arriesguen hasta lo que no tienen.

“Ferro es un equipo bien armadito, con nombres que nosotros tuvimos que frenar para no tener problemas. Sus dos delanteros son de jerarquía, aunque en defensa estuvimos firmes y los pudimos desactivar”.

—¿Qué orgullo debe ser tener que decir que el doble 5, Bruno Díaz y Franco Lefiñir, jugó a gran nivel, sabiendo que ellos llegaron a Olimpo porque vos los pediste?

—Si a Bruno y a Franco los traje del torneo local, era porque estaban capacitados para jugar a este nivel. Sino se incorporaron más futbolistas del ámbito local es porque Olimpo tenía que luchar con los demás equipos para que te faciliten los jugadores. Pero bueno, es un problema de cada uno.

“Estoy más que conforme con los dos. A Bruno había que llevarlo despacio para que se adapte a este juego, pero para mi punto de vista él fue la figura de la cancha”.

—Las lesiones en en plantel son recurrentes. ¿Cuánto te preocupa ese tema?

—Mucho. Entiendo que cuando exigís, el riesgo de lesiones se acrecienta, pero acá en Olimpo exigimos a todos para que estén a tono con el nivel y las características de la competencia. Me preocupa cuando tenés un equipo en mente y a último momento, como pasó con Iberbia el sábado, en la práctica de pelota parada, que sufrió un pinchazo y ni siquiera pudo concentrar.

A Iberbia le realizaron una ecografía hoy, que arrojó como resultado desgarro en el isquiotibial de pierna derecha. Tendrá para tres semanas de recuperación.

Sigamos con Bonjour...

—El arquerito Fermín Holgado se mostró muy seguro. ¿Es el golero del futuro aurinegro?

—Lo vi muy bien; en ciertos momentos nos brindó tranquilidad. Cuando Ferro se vino a la carga en los últimos minutos, respondió con creces. En ese momento demostró que es un buen arquero.

“Sinceramente, lo vi aplacado pese a que casi no había jugado en el fútbol argentino. Su seguridad se la transmitió al equipo, que es lo que esperábamos”.

—El rumor que circuló en el Carminatti fue que Iberbia no está lesionado, que es intención del jugador rescindir contrato y alejarse de Olimpo. ¿Alguien inventó lo que no debía?

—Se comprobó que está desgarrado. No sé quien largó el comentario o qué fue lo que se dijo. Iberbia tuvo fiebre en la semana, practicó el viernes y el sábado sintió un pinchazo que derivó en una ecografía y en la confirmación de la lesión. Me sorprende que hablen cosas que no son ciertas y que no salieron de gente del club.

—¿Es muy prematuro para preguntarte que sabes de Chicago, el próximo rival?

—Vamos a ir revisando videos, paso a paso. Sé que juega muy bien, que achica bien los espacios y que te aprieta contra tu arco. Será un partido duro y lindo. Ellos tienen un equipo experimentado, pero nosotros no le vamos a regalar nada.

“Chicago es un equipo que intenta jugar al fútbol, y Olimpo se siente cómodo si el que esta enfrente juega al fútbol. Si enfrentamos a un rival que le pega para arriba y sólo quiere pelear, ahí se nos complica”.

—Los pibes mostraron carácter y personalidad. No se dejaron “prepear” ni se los llevaron por delante. Ese también es un avance en la maduración y en la adaptación a la categoría. ¿Lo hablaron entre ustedes?

—Cuando trabajás en la semana, hablás de todo: lo que se permite y lo que no. Ante Ferro estuvimos a la altura de las circunstancias. Yo quiero que la categoría me de esto: que se pueda jugar al fútbol y que no se permitan cosas alevosas.