Catalina Pella: “Tenía que ganar sí o sí para poder sustentarme”

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

En mayor o menor medida, sin importar la profesión o vocación particular, la cruda realidad golpea. Peor aún, depender exclusivamente del éxito deportivo para asegurar el pan de cada día.

“Estuve un tiempo sin jugar por problemas económicos, no por una cuestión tenística o una crisis personal”, dejó en claro Catalina Pella, ante el grabador de “La Nueva.”.

Más de dos meses sin jugar fue tiempo necesario y suficiente para que la raqueta bahiense, N°331 del ranking WTA, “tome vuelo” y retome la competencia recargada de energía. Aunque, como ella misma lo afirmó, no se trató de desmotivación...

“Fue un problema exclusivamente económico. Me ponía mucha presión desde ese punto, como que tenía que ganar sí o sí para sustentarme. Eso me llevó a replantearme si estaba disfrutando jugar o no, porque me metía tanta presión que ya padecía adentro de la cancha. Creo que este tiempo sirvió para recuperar muchas fuerzas”, remarcó.

El boom financiero se agrava ante un factor adverso irremediable, el geográfico: Argentina está lejos de los grandes centros tenísticos. Incluso, con una Asociación Argentina, hoy inmersa en pleno proceso de transición, históricamente brilló por su ausencia...

“Creo que todo seguirá siendo así de complicado para el tenis argentino femenino. Estamos muy lejos de todo y no contamos con ningún apoyo. Veremos si a partir de ahora, la AAT puede ayudarnos un poco más. No es una problemática para mí solamente, la mayoría de las tenistas sudamericanas lo padecemos”, aseguró.

Vaya encrucijada, tener que ingresar a un court con calculadora y raqueta en mano, para determinar gastos/ganancias, en la medida que se ajusta la empuñadura para la ejecución de los mejores golpes posibles.

“Todas las tenistas argentinas entramos a la cancha con esa presión. El tema es que a veces pude jugar y eso no me pesó tanto. Pero, últimamente, ya tenía el codo pegado al cuerpo porque sabía que si la cosa no iba bien, ni siquiera se podía pagar el hotel”, subrayó.

“Tenísticamente -agregó- estoy bien, pero si la cabeza no acompaña no sirve de nada. Si bien en este último tiempo seguí porque confío en lo que mi tenis puede dar, la mente no estaba al nivel del juego. Por eso se alternaban buenas y malas semanas. Cuando la cabeza funcionaba bien, hacía buenos torneos y viceversa”.

El nuevo proceso directivo encabezado por el ex tenista Agustín Calleri, naturalmente esperanza. Y no solo por el cambio de proceso que ello conlleva, sino por tratarse de personas al mando que han estado del otro lado, de ese que exige una participación más activa de la Asociación Argentina de Tenis.

"Creo que lo único que ahora nos puede ayudar es la AAT. No pedimos que nos proporcione todo, porque además de estar fundida no sería posible, pero al menos ayudarnos a conseguir pasajes, o asignándonos entrenadores que nos puedan acompañar. Hay varias formas para poder ayudarnos, sin que eso signifique un gasto millonario. Por suerte los nuevos chicos (Calleri y compañía) tienen muchas ganas de trabajar. Eso me pone contenta", destacó Pella, quien no compite desde julio de este año (Contrexeville, Francia).

Su regreso al circuito

Cata será de la partida, desde mañana, del Future de San Lorenzo, Women's Circuit de 15K con disputa en Buenos Aires.

La segunda mejor preclasificada del torneo, quien hoy competirá en dobles en compañía de Julieta Estable, se enfrentará a su compatriota Florencia Urrutia (sin ranking WTA), invitada por la organización.

"Después de este torneo, vuelvo a Europa por dos meses, donde jugaré varios torneos. Mientras planificaremos la temporada que viene, que también será muy dura", destacó.

El presente de Guido

"Me encanta que a Guido (su hermano) le esté yendo tan bien. Aparte creo que encontró el estado de madurez necesario para afianzarse. Algo que por ahí no tenía al principio de su carrera", destacó.

"Que él esté ahí me incentiva, totalmente. Guido siempre me ayudó mucho, hasta económicamente. Pero yo no quiero que sea mi sponsor. Él tiene bien ganado lo suyo", entendió.