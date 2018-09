A Narella la tienen que operar y necesita ayuda: "Bajó mucho de peso y vive vomitando"

Narella Mendoza tiene un año, nació con síndrome de Down y será operada en La Plata por un problema congénito.

"Tiene un anillo vascular [formación anormal de la aorta]. Hay chicos que pueden llevar una vida normal con ese anillo, pero ella no: bajó mucho de peso y vive vomitando", le explicó a La Nueva. Patricia Schwab, mamá de la nena.

Y agregó: "Es una arteria que sale del corazón y en vez de pasar por atrás del esófago pasa una arteria por arriba y otra por abajo, entonces eso hace un anillo. El anillo se fue cerrando y ella vomita cada vez más".

La familia de Narella, que vive en Villa Serra, necesita ayuda: si bien la obra social (Supa Salud) cubre la operación de la nena, necesitan plata para la estadía y los gastos del día a día.

"No me gusta pedir pero no me queda otra, no sé cómo voy a subsistir allá", dijo Patricia.

La mamá contó que tienen que hacer dos viajes: uno para el pre-quirúrgico y otro para la intervención, que se hará en el Hospital Español de La Plata el próximo mes.

Una vez operada, Narella deberá estar 10 días como mínimo y luego dependerá de su evolución.

Lo más caro sin duda es el alquiler: "Me dijeron que la estadía por día está entre 1.700 y 2.000 pesos", contó la mamá.

La familia de Narella está compuesta por sus papás y dos hermanos de 12 y 19 años.

"Mi marido trabaja en el puerto, pero con el tema del dólar se nos complicó a todos", lamentó Patricia

Cómo ayudar

Ruth, una amiga de la familia, está haciendo bonos contribución para vender a un valor de $ 20.

El bono tiene la foto de la nena y cuenta su diagnóstico: allegados a la familia de Narella donaron un costillar para sortear entre los participantes.

Quienes quieran colaborar pueden comunicarse con Ruth al (0291) 154277017 o con Patricia (mamá de la nena) al (0291) 154477858.