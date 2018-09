La lección que le dio una joven periodista de Monte Hermoso a un panelista machista de fútbol

La periodista montehermoseña Antonella Valderrey ubicó al aire a un compañero en el programa "De fútbol se habla así" por un comentario machista: "Pensé que éramos un programa de actualidad, no del siglo pasado", le tiró.

Fue al exjugador Claudio "el Turco" Husaín, quien dijo que no concebía la idea de debatir sobre fútbol con una mujer. En el piso estaban junto a él Toti Pasman y Daniel Cacioli.

La notera de DirecTV Sports opinó sobre el comentario de Husaín: "Yo pensé que éramos un programa de actualidad, no del siglo pasado, si las mujeres podíamos o no hablar de fútbol, opinar de fútbol, trabajar en el fútbol. Ya queda claro que las profesiones no tienen género: algunos son buenos, algunos son malos, algunas son buenas y algunas malas en todos los ámbitos”.

El ex jugador de River se quedó boquiabierto y dijo: "No sé qué tendría que responder. Tengo una opinión muy formada y es difícil de cambiármela, porque crecí en un ambiente que me hizo crecer así. Un ambiente extremadamente machista”.

Luego de ese comentario, Cacioli defendió el rol de las mujeres y sostuvo que "ganaron espacios". A lo que Antonella respondió: "No ganamos nada, no es un territorio de hombres que estamos ganando. Los territorios no tienen género. Es cierto que durante muchísimo tiempo nosotras no nos criamos con una pelota bajo el brazo por una cuestión cultural y está bueno que eso empiece a cambiar".

Horas después, en su cuenta de Instagram, la periodista de Monte Hermoso subió el video y un comentario: "Celebro el debate que se dio ayer. Puedo no coincidir en muchas cuestiones, pero mis compañeros me dan el lugar y eso es muy positivo".