Se viene la 3° edición de “Pehuen de primavera”

bado , comenzará una serie de actividades organizadas por distintas instituciones de Pehuen Co y la zona, para celebrar la llegada de la primavera a la villa balnearia, y se extenderán hasta mediados del mes de octubre.

Desde la Dirección de Turismo, auspiciando y acompañando en cada una de las actividades, se elaboró un cronograma para que puedas programar tus visitas a Pehuen Co y disfrutar de la gran cantidad de propuestas.

Sábado

* Caminata desde Monte Hermoso a Pehuen Co por la playa. “Caminantes de - Unión de pueblos con historia milenaria”. Uniendo las dos localidades a través de la Reserva Natural.

Organizan la Sociedad de Fomento Amigos de Pehuen Co, Asociación Civil Vecinos Balneario Sauce Grande, con el auspicio y acompañamiento de Reserva Natural Pehuen Co Monte Hermoso, del OPDS, y la Dirección de Turismo de Rosales Municipio. Salida 7 hs desde El Sauce, llegada a Pehuen Co a las 13 hs. Se invita a la comunidad a recibir a los caminantes en el Área II de la Reserva (yacimiento de huellas)

* Censo de Contaminación Costera

A cargo de Asociación Refugio del Sudoeste. Para colaborar: 2914401355

Convocatoria, 9.30hs en Rosales y Costanera

Domingo

* Destrezas criollas en avenida Rosales y avenida Trolón. Organiza el Club Central Pehuen Co. Además de las destrezas, habrá venta de asado y empanadas. Desde las 10hs, hasta las 17hs

Viernes

* Actividades recreativas en el Playón Municipal Deportivo y Cultural. A partir de las 18hs

bado 13

Fiesta del Recuerdo "Viva la Primavera". Música, Dj y radio en vivo. Plaza Carasco. Organiza “Fm Viva 105.9”

14

Capacitación y Cine debate en Playón Deportivo y Cultural. Con guardavidas de Pehuen Co y Guardaparques de la Reserva Natural. Desde las 16hs