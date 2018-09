Pehuen Co: una rama de eucalipto destrozó su camioneta y culpa al Municipio por falta de poda

Un vecino de Pehuen Co denunció hoy que la caída de una rama de un eucalipto le destrozo su camioneta y responsabiliza al Municipio rosaleño por la falta de mantenimiento y poda en la vía pública.

Fue alrededor de las 11, cuando el pescador artesanal Sergio Nasello dejó estacionada su camioneta Chevrolet S10 en avenida 9 de Julio al 100. No hubo heridos.

“Llamamos al delegado municipal a las 11:30 y no estaba en Pehuen Co. Me llamó como a las 12 del mediodía y me dijo que venía un inspector de Forestación; pero todavía no llegó. También estuvo la policía. Me dijeron que tengo que hacer una exposición”, se lamentó Nasello, que agregó que al momento de caerse la rama “no había viento ni lluvia”.

Además de la camioneta, la rama dañó un poste telefónico y el pilar de la conexión eléctrica de otro vecino.