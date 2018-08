Estafaron a una enfermera de Bordenave por más de 100.000 pesos

“Desde el Banco Provincia me informaron que hubo 12 casos de estafa de este tipo. Me dejaron en bancarrota porque desvalijaron mi cuenta bancaria y a otras familias también las dejaron sin nada; hicieron un desastre. No puedo dormir por lo que me pasó”.

La expresión de lamento corresponde a Lorena Luna, una vecina de Bordenave estafada en más de 100.000 pesos luego de aceptar un préstamo ofrecido vía WhatsApp mediante la utilización de un logo falso de la firma crediticia Presto Hoy.

Según se informó desde la ayudantía fiscal de Puan, que instruye la causa, la denunciante habría realizado al menos cinco transferencias de fondos a cuentas de los bancos Patagonia, Columbia y Francés, inducida por los artilugios de los estafadores, supuestamente para obtener el préstamo.

La damnificada concretó los envíos de dinero por medio de un cajero automático de la sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires en Darregueira, mientras mantenía comunicaciones telefónicas con los falsos prestamistas que le brindaban las instrucciones necesarias para efectivizar las transferencias.

La doctora Magalí Monsalvo, de la mencionada sede judicial, afirmó que Luna transfirió sumas a cuentas de los tres bancos privados mencionados.

“La mujer aportó sus datos personales con la intención de calificar para recibir un préstamo de 70.000 pesos”, manifestó Monsalvo.

Además los delincuentes accedieron a la cuenta de home banking de la víctima denominada Banca Internet Provincia (BIP), y el 18 de julio solicitaron un préstamo de 100.000 pesos a su nombre.

El comisario Juan Carlos Jaime, jefe de la Policía Comunal puanense, ratificó los datos en base a la denuncia radicada por la enfermera de 41 años, quien -dijo- “entregó los comprobantes” de las transacciones.

“Luna aceptó el préstamo y habría brindado a los estafadores los datos de su cuenta, porque si no no se entiende cómo accedieron a su home banking. Con esa información tramitaron un préstamo BIP por 100.000 pesos, que fue otorgado (el 19 del mes pasado)”, explicó el uniformado.

De acuerdo con la información suministrada por la víctima, los autores de la maniobra también sustrajeron de su caja de ahorro “7.500 pesos en concepto de adelanto de sueldo” requerido por los malvivientes y “5.000 por un préstamo del cajero automático”.

“Reconozco que me engañaron por ser ignorante y a pesar de mi desconfianza. Para que el cajero me dé un adelanto de haberes y un préstamo, tengo que confirmar esas operaciones y nunca hice ningún tramite. En mi cuenta no se registró ningún movimiento”, aseguró Luna.

“Me sacaron todo mi dinero, por eso radiqué una denuncia penal y el Banco Provincia cerró mi cuenta. Los estafadores solo me pidieron mi número de documento”, acotó.

“Llamé a Presto Hoy y me dijeron que no tienen nada que ver con lo que me pasó, pero no sé cómo pueden estar tranquilos sabiendo que están usando su logo para estafar”, finalizó Luna.

Recaudos para la prevención

Alerta. Desde la jefatura de la Policía Comunal de Puan se alerta a la población que ninguna entidad bancaria otorga préstamos exigiendo al beneficiario transferencias previas.

Intentos. El comisario Jaime señaló que en los últimos días en aquel distrito ocurrieron dos tentativas de estafa que hasta el momento no fueron denunciadas.

Sospecha. Luna expresó que a criterio de su abogada, Lorena Utarroz, la firma Presta Hoy sería la responsable de la estafa independientemente de que en otros casos -manifestó- realice su actividad de manera lícita.

AFIP. La empresa en cuestión existe y está registrada en la AFIP con la denominación Wenance S.A., con nombre de fantasía Presto Hoy y CUIT 30-70804498-5.