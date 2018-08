¿Lateral o carrilero? Raúl Iberbia lo dejó bien claro: “De 3 a muerte”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Es el refuerzo con más experiencia y más pergaminos del plantel de Olimpo, que espera con ansiedad el comienzo de la edición 2018-2019 de la B Nacional, ahora dilatado para los primeros días de septiembre.

Con 28 años, Raúl Alejandro Iberbia, formado en esa prestigiosa escuela de talentos llamada Estudiantes de La Plata, pasó por cuatro clubes distintos del fútbol argentino, jugó en Brasil, suma casi 200 encuentros oficiales en su carrera y, los más importante, guarda como tesoros tres títulos que recordará por siempre, pase lo que pase en los varios años que le quedan como jugador profesional.

¿Cuáles son esos campeonatos? Copa Libertadores de 2009 y Apertura 2010 con el “Pincha”, y B Nacional 2014 con San Martín de San Juan.

“Momentos imborrables, que te marcan para siempre, porque son logros con los que soñás todo el tiempo”, comenzó diciendo el zurdo cuyo nombre debió ser “Jesús”, ya que nació el 25 de diciembre de 1989, en Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires.

El rubio lateral-volante, que aclara que le encanta jugar de “3”, viene de disputar 19 partidos en la última temporada con la casaca de Los Andes.

Hasta ahí todo bien, aunque siento la necesidad de hacer dos preguntas en una: ¿No está para un equipo de Primera?, ¿por qué eligió venir al aurinegro?

“No soy de dar muchas vueltas ni de hacer esperar a los que se fijan en mi. No tengo representante, así que te podés imaginar. Un intermediario me comentó el interés de Olimpo, y las primeras charlas con la dirigencia me hicieron sentir que venía a un club con pretensiones serias y un ambicioso proyecto futbolístico. En la entidad trabajan directivos jóvenes y con empuje, y estoy convencido de que era el lugar indicado para venir”, sostuvo la “Rana”, quien sólo necesita tiempo y “mucho vestuario” para que los más pibes lo empiecen a ver como referente.

—¿Vas camino a eso, a ser el líder de un plantel cuya edad promedio no supera los 22 años?

—Me siento uno más. Sólo quiero aportar mi granito de arena dentro y fuera de la cancha. A los chicos los voy a apuntalar y aconsejar en lo que pueda. Cuando llegué me hicieron saber que hay un sólo carro del cual tirar, y yo me sumo a la lucha de todo un equipo. Hay buen grupo y buen material, y partiendo de esa base vamos a llegar bien lejos.

—Obvié un detalle no menor: el “Chori” Vega, con 37 “pirulos”, es una institución dentro de la misma institución. No sé si me entendés...

—Ja, ja, él tiene más experiencia que yo. Es una persona muy positiva, que quiere a Olimpo por sobre cualquier otra cuestión.

—¿Te sorprendió que haya tantos jóvenes en la plantilla?

—Sí, pero está bueno. Hay varios jugadores del club, se incorporaron algunos que pintan para promesa y en cada puesto existe una lucha sana y pareja. Es saludable que el club apueste a su materia prima, que elija progresar con productos genuinos y no trayendo un montón de refuerzos antes de cada competencia.

"Los chicos necesitan rodaje, pero en los dos partidos de la Copa Argentina, los que jugaron, demostraron tener nivel, carácter y coraje. Ya con eso...”

—El hincha, ¿con que Iberbia se va a encontrar, con el que arrancó en Estudiantes, el que jugó poco en el Coritiba brasilero o el que fue titular indiscutible en San Martín de San Juan, Colón y Los Andes?

—En todos los equipos tuve buenos momentos y aprendí. Debuté en la Primera de Estudiantes en 2008 y maduré por haber compartido distintos equipos con enormes futbolistas. Sólo espero que en Olimpo pueda cubrir las expectativas del entrenador, de los hinchas y de los dirigentes.

¿Y después del fútbol, qué...?

—No me quedó claro...¿lateral o volante?

—Ja, ja... Lateral, de "3" a muerte...(risas). He jugado de carrilero y algunos técnicos me ubicaron en la zona de volantes, pero me gusta marcar y desprenderme cuando puedo. No reniego de nada; cumpliré con la función que me pida el DT.

—Justamente, ¿qué hablaste con Bonjour?

Su mensaje es claro. Tiene una idea de juego definida, explica bien y se hace entender. Cuando los lineamientos son directos y simples, todo es más fácil.

—¿Ya te aclaró que el 4-4-2 es su dibujo predilecto?

—No, pero me adapto a cualquier sistema y estrategia.

—¿Con qué término podrías definir al vestuario de Olimpo?

—Noble. Hay buena gente y pibes con un hambre terrible. Es un grupo muy familiar, con chicos que se conocen desde hace bastante tiempo.

"Están dispuestos a entregarse al máximo y tienen ganas de triunfar, de empezar a construir su carrera en el club con el que se sienten identificados".

—Después del fútbol, ¿qué?

—Se verá. Mi idea es seguir ligado al fútbol, y pienso seriamente en ser entrenador. Igualmente no me imagino lo que vendrá; estoy metido en Olimpo, en seguir creciendo, en hacer un buen torneo y en pelear el ascenso, que es el objetivo de todos.