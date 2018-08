Pehuen Co: dejó la camioneta en la playa, se descuidó y casi se la lleva la marea

Las buenas condiciones climáticas de ayer propiciaron que muchos vecinos de la región aprovecharan para hacer una escapada a la costa, a sitios como Monte Hermoso y Pehuen Co, para disfrutar el sol y agradables paseos junto al mar, ya sea a pie o en algún vehículo 4x4.

Uno de estos visitantes, sin embargo, no la pasó nada bien en el principal balneario de Coronel Rosales. Es que, por un insólito error, estuvo a punto de perder su camioneta doble tracción.

El hecho se registró en la tarde de ayer, luego de que el turista -que no fue identificado- bajó a la playa con su rodado. Sin percatarse de que el nivel del mar estaba subiendo por efecto de pleamar, lo estacionó a pocos metros de la línea de costa.

Cuando se dio cuenta de su error el agua ya le lamía las ruedas a la camioneta. Intentó entonces encender el motor y sacarlo de allí, pero todos los intentos fueron infructuosos.

Presa de la desesperación, el conductor empezó a pedir ayuda hasta que finalmente -cuando el agua salada ya casi cubría las 4 cubiertas- logró dar con el dueño de un tractor. Con ayuda de la esta máquina, más los empujones de quienes se arrimaron a ayudar y el oleaje, la camioneta pudo salir a terreno firme.

El hecho fue registrado por la periodista y locutora Viviana María Montenegro en su cuenta de Facebook. Los videos ya tienen más de 17 mil reproducciones.

"Entre varias familias que disfrutaban la tarde en la localidad de Pehuen Co tuvieron que rescatar una camioneta que no llegó a salir a tiempo cuando subió la marea. Aparentemente el propietario no logró que arrancara", escribió.

Entre los comentarios al pie de la publicación hubo de todo, pero sobre todo burlas hacia el dueño de la camioneta.

“¡Pobres! Debe ser la primera vez que van al mar y no deben saber que la marea sube y baja”, escribió una mujer.

Otros criticaron la “maldita costumbre” de bajar a la playa con rodados para caminar menos, y hasta hubo quienes le reclamaron al infortunado conductor que, a modo de resarcimiento, “se pague un terrible asado” para las personas que lo ayudaron.