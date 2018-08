Harry Potter, la entrada a dos mundos mágicos

Matías Mugione / mmugione@lanueva.com

Tenía 10 años cuando dos mundos mágicos se abrieron para mí. Uno era de ficción: en él había magos y tenían sus propias escuelas de magia y hechicería. El otro era real: el mundo de la lectura.

En 2001 fui a ver Harry Potter y la piedra filosofal al cine, la primera película de la saga, y quedé fascinado por la historia. Entonces le pedí a mi viejo que me comprara el primer libro, y luego el segundo, el tercero y el cuarto (para los demás, tuve que esperar a que se publicaran).

La historia de fantasía creada por J.K. Rowling me atrapó y no pude escapar, tanto por sus películas como por sus libros, que luego decantarían en otros autores que igualmente llamaron mi atención y me permitieron abrirme paso en el universo de la literatura.

La propia historia de la autora parece sacada de un mundo mágico. Rowling tenía tan solo unos 25 años cuando se le ocurrió la historia, allá por 1990, año en el que yo todavía ni siquiera había nacido.

La autora británica no tenía un peso y era madre soltera. Le costó que una editorial aceptara publicar su trabajo, hasta que apareció Bloomsbury Publishing en 1997. A partir de ahí, en pocos años se volvió millonaria.

Formo parte de una generación que aprendió a disfrutar de los libros con Harry Potter y se convirtió prácticamente en compañeros de colegio de Harry, Hermione y Ron, el trío de magos adolescentes que protagonizan la saga.

Todos esperamos (aun hoy) la carta de Hogwarts para ir a estudiar ahí. Todos queremos ponernos el Sombrero Seleccionador y ver a qué casa pertenecemos (el test se puede hacer en PotterMore; yo soy de Slytherin). Todos deseamos no ser más unos simples muggles, personas sin magia.

Y lo mejor es que las historias de este mundo siguen apareciendo. En 2016 se publicó Harry Potter y el legado maldito, un guion de una obra teatral basada en una historia de Rowling, y considerado el octavo libro de la saga.

Ese mismo año se estrenó también la película Animales fantásticos y dónde encontrarlos, con guion de la escritora británica (que también salió a la venta en formato libro) y ambientada en su mundo mágico. Esta película forma parte de una trilogía y su continuación, Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald, se estrenará en noviembre de este año.