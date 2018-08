Un cambio histórico en la Copa Davis: cómo se disputará a partir de 2019

La Federación Internacional de Tenis (ITF) aprobó este jueves una reforma radical propuesta por un grupo liderado por el futoblista español Gerard Piqué, la cual se va en modificar el formato de la Copa Davis y transformar el torneo internacional de 118 años de antigüedad.

El plan de reforma recibió el 71.43 % de los votos de 120 delegados en la asamblea anual de la ITF en Orlando, una amplía mayoría respecto a los dos tercios necesarios para su aprobación.

La próxima Davis se disputará en el transcurso de una semana, del 18 al 24 de noviembre de 2019, en una sede todavía por definir entre Madrid y Lille.

El torneo contará con 18 equipos: 12 de ellos lograrán su plaza en una clasificación que se desarrollará en febrero, otros cuatro serán los semifinalistas de la edición anterior y los dos restantes serán dos invitados.

Los 18 equipos clasificados se dividirán en seis zonas de tres equipos. Los seis ganadores del grupo más los dos mejores segundos, basados en el balance sets y games ganados y perdidos avanzarán a los cuartos de final. Esos ocho países definirán al campeón del año en series eliminatorias.

The ITF AGM has voted in favour of the ITF and Kosmos’ transformational reforms to the #DavisCup by BNP Paribas, which will secure the long-term status of the competition.



Read more: https://t.co/hZV4AYwq9z pic.twitter.com/cOWVkuPIov