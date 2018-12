Un gigante desembarca en Bahía y lo que dejó el incendio en la UNS

--Buen día Juan María. Estamos a horas de que termine este calvario ¿No? Qué manera de sufrir amigo. Y lo peor es que alguno de los dos quedará herido. Aunque la voracidad comercial de la Conmebol me hizo alejar un poco del tema, los colores tiran y la ansiedad sube.

--Ni hablar, pero espero ser yo quien festeje. De todas formas mal no la van a pasar en España algunos bahienses conocidos que viajaron para estar presentes en el Bernabéu.

--Tenés razón, por ejemplo el propietario del bingo con sus tres hijos y el Corcho Bonacorsi.

--Claro, y entre los que me acuerdo ahora sumalo a Eduardo Martín que no debe haber ido a comprar algún aire acondicionado, más el administrador de edificios Guillermo Isla Vieyra y el cirujano whitense Mario Norberto Antossi, más conocido por Petaca o Nene.

--Mientras tanto nosotros seguimos disfrutando en Bahía de la presencia de Manu Ginóbili que se pasea como un vecino más por el shopping, compra pollo a la parrilla en un conocido local de calle Rodríguez y recorre los destinos turísticos de la región.

--Bien por Manu, disfrutando al menos por unos días del retiro en su ciudad natal, e hiciste bien en cambiar de tema para que no sigamos manijeándonos con el fútbol.

--Gracias. Así que ahora más vale que tengas alguna data buena para empezar a comentar en medio de la malaria económica general. ¿Trajiste algo para sorprenderme?

--Siempre algo tengo, y creo que lo que pude conseguir supera la media...

--Bueno, veo que tenés algún as bajo la manga, así que no des más vueltas y jugá.

--Ok. Llega un gigante a Bahía.

--¿Amazon?

--No, de ese tema te dije que tengas paciencia, se trata de otra mega empresa.

--Uhh dale, no te hagas rogar y decime lo que sabés.

--Llega la dinamarquesa Vestas y llega con todo a la ciudad. De sus tibios proyectos iniciales ahora viene por mucho más. La empresa como sabés se dedica a aerogeneradores y le está yendo tan bien en la Argentina que el 60 por ciento de los parques eólicos ya concretados y en construcción son hechos por esta compañía que tiene más de 20 mil empleados en distintos países del mundo.

--¿Y qué piensa hacer en Bahía?

--Recordá que Vestas no sólo provee los equipos para los parques eólicos sino que firma un contrato por 20 años para el mantenimiento. Bueno, dentro de ese esquema, Bahía Blanca va a ser su epicentro de manejo. Ya compró tierras en el Parque Industrial.



--Bueno, algo de esto ya me habías comentado, incluso montó un primer galpón si mal no recuerdo.

--Exacto, pero lo nuevo es que todos los parques eólicos de la Argentina se van a mantener desde Bahía Blanca. Pensá que el área de repuestos y logística tendrá como cabecera a nuestra ciudad. Incluso ya decidió la construcción de otro galpón de amplias dimensiones y está en ejecución un modernísimo centro de capacitación que va a atender a la Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

--¿Querés decir que todos los técnicos y profesionales que contrate Vestas en estos cuatro países se va a capacitar en Bahía?

--Exacto. Y te repito, no es un proyecto, ya se inició la construcción de la obra civil y se instalarán simuladores y otros equipos porque cuando en febrero se termine la obra, cada uno de los molinos de Vestas instalados los cuatro países que te mencioné van a estar monitoreados en tiempo real desde Bahía.

--¿Tenés idea de la inversión?

--Se habla de algunos palitos verdes, pero lo más importante es que esto generará empleos directos e indirectos en Bahía y la región. La inauguración será en marzo. Hasta ahora todo marcha de acuerdo a lo previsto, están haciendo dos etapas en una y habrá seguramente una tercera porque el negocio sigue creciendo y quieren centralizar todo en Bahía.

--¿Cuántas personas tomarán?

--Ahora incorporaron 20 técnicos y profesionales calificados y en marzo esa cifra crecerá a 50, en su mayoría egresados de las universidades locales porque han visto que la región tiene un recurso humano muy bien formado.

--Muy buena noticia, sobre todo porque la empresa vino manejando todo con muy bajo perfil.

--Parece que les gusta más hacer que hablar; de todas maneras en marzo vendrán directivos de la Casa Central y presentarán en sociedad un proyecto digno de ver por la tecnología que posee.

--Lástima que no habrá empresas satélites locales acompañando este proceso…

--Te equivocás. De acuerdo a la experiencia en otros países, a partir del segundo o tercer año de funcionamiento de los parques eólicos empresas más chicas comienzan a tener trabajo y acompañan a Vestas donde esta se instala. Así que pueden darse otras radicaciones.

--¿No hay otra firma interesada en la construcción de las torres de los molinos eólicos?

--Sí, me dicen que está en los tramos finales para comenzar la construcción de su planta. En este caso fabricará torres de cemento, algo que ahora se está importando.

--Deberían tomar nota de esta buena noticia los que se la pasaron diciendo que los parques eólicos no iban a dejar nada en la región.

--Y a eso sumale toda la mano de obra que requiere la construcción y la logística. A propósito no hay que dejar de destacar la importante reunión que tuvo lugar en “La Nueva.” sobre energías renovables, donde varios intendentes y funcionarios de una amplia región se juntaron para comenzar a consolidar un polo de desarrollo que propicie el crecimiento.

En la UNS perdieron la compostura

--Coincido, pero si te parece cambiemos de tema porque ya vamos a pedir el segundo café y no hablamos nada de lo que pasó en la UNS con la elección del nuevo rector. Me dijeron que estuvieron a punto de volar algunas piñas. ¿Fue para tanto?

--Y… varios dejaron de lado la clásica compostura académica y quedó flotando en el aire una atmósfera que no es la que la sociedad espera de una universidad. Igual, según lo que pude averiguar, todo parece indicar que los que perdieron no harán ninguna denuncia por fraude en la justicia.

--Alguien me dijo que no tenía memoria de un clima tan caldeado en la UNS...

--Mmmm es probable pero no te olvides que hace 24 años que ganaban los mismos, donde el primero en las elecciones generales se aliaba con al tercero y tema terminado. Acá lo que detonó todo es que el tercero hizo una alianza con el segundo y en la asamblea terminaron consagrando rector al que había sacado menos votos en la elección general.

--Bueno, pero para eso está la asamblea, eso da pie a la rosca...

--Por supuesto y eso fue lo que desnudó varias miserias humanas. Pero si querés te tiro algunas perlitas muy interesantes...

--Claro, avanti compañero.

--Por ejemplo, es casi seguro que en todo este proceso hubo más de un operador político profesional metido en la runfla, tanto de un lado como del otro. No te olvides que la UNS no sólo representa el segundo presupuesto público de la ciudad: 2.400 millones de pesos contra 6.000 de la muni, sino que es un factor de poder muy importante.

--¿Es cierto que hubo aprietes de todo tipo?

--Y de todos lados, pero no lo digo yo, lo dicen públicamente miembros de ambos sectores enfrentados.

--¿A qué te referís?

--Por ejemplo, desde la agrupación Nueva Universidad dijeron que miembros de la lista Blanca de Sabbatini -Legnini pretendieron comprar integrantes de otras listas ofreciendo obscenidades, apretando integrantes de listas de profesores y tratándolos de traidores por haber formado parte de la actual gestión, también dijeron que hubo profesores que amenazaron a estudiantes con denunciarlos penalmente, etc.

--¿Cuáles habrán sido esas obscenidades?

--No sé, pero sí me llegó un rumor sobre un supuesto ofrecimiento de cargos a concejal en el radicalismo y el peronismo, algo que nadie hasta ahora puede confirmar.

--¿Y del otro lado que tenés?

--Del sector de Sabbatini lanzaron varias cosas. Por ejemplo, entre los miembros de la lista de alumnos Unidad anda circulando un comunicado donde señalan que en este lapso vieron cosas horribles, por ejemplo docentes apretando alumnos, a otros docentes y a no docentes. Ex alumnos y personas ajenas a la Universidad amenazando con frases con tinte mafioso como: ‘acordáte que tenés una hija’, ‘¿vos te querés recibir?’, ‘si no estás conmigo y lo descubro, olvidate que trabajás acá’, entre otras cosas.

--¿Algo más aparte de los aprietes, denuncias de fraude, etc?

--Un párrafo merecen los profesores de la lista Universidad que siguieron siendo funcionarios del rector Sabbatini hasta último momento, cuando oficialmente se dijo el miércoles que la coalición opositora que consagró a Vega se comenzó a gestar hace más de un mes.

--Esto debe haber generado mucha bronca en las autoridades de Colón 80...

--Imaginate. Dos renunciaron cinco días antes de las elecciones cuando la alianza que ahora llegó al gobierno estaba sellada y a otros dos Sabbatini tuvo que pedirles la renuncia, incluso uno de ellos, que 10 años atrás fue candidato a intendente, pretendía quedarse en el cargo hasta febrero.

--Bueno. ¿Y ahora? ¿Cómo ves a Vega, el nuevo rector?

--Vega es un académico puro, un físico no acostumbrado a la rosca política. Ahora deberá empezar a construir poder en un escenario difícil, sobre todo porque su lista tenía más afinidad con la Blanca de Sabbatini que con la de Orozco (Línea Phi), pero terminó acordando con este último. Tiene todo para ganar y llevar adelante una buena gestión, pero habrá que ver cómo funciona esa alianza formada de la noche a la mañana.

Bronca en Tribunales

--Muy completo, pero cambiemos de tema. ¿Cómo está la cosa en el ámbito judicial?

--No muy bien, por lo menos en los tribunales provinciales. Me dijeron que en estos últimos días algunos jueces se mostraron entre malhumorados e indignados por una medida del gremio que nuclea a los trabajadores del sector, que fue como la gota que rebalsó el vaso de una problemática de fondo.

--¿Qué pasó?

--Tiene que ver con el paro sorpresivo -del martes pasado- por parte de la Asociación Judicial Bonaerense, en relación con el caso de Lucía Pérez, la chica drogada y violada en Mar del Plata, por el cual un tribunal de esa ciudad absolvió a los acusados. “Basta de (in)justicia patriarcal”, rezaba uno de los afiches que difundió el gremio en el ámbito local y que se vieron en los pasillos de Estomba 34.

--No entiendo. Quiere decir que los empleados se movilizaron contra un fallo de sus superiores, por decirlo de alguna manera.

--Algo así. “Esto es cualquiera, ya es lo último...”, me dijo un magistrado con muchos años de experiencia al que noté muy caliente cuando me lo crucé en la Plaza Rivadavia. Y me aseguró que el Poder Judicial de Mar del Plata es una olla en ebullición, que no solo es contra la AJB sino contra algunos sectores del poder político y del periodismo.

--¿Y hubo alguna reacción oficial?

--Sí. Un comunicado de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, representada en nuestra ciudad por los doctores José Luis Ares, Susana Calcinelli y María Elena Baquedano.

--¿Y qué dice el comunicado?

--Piden preservar la legalidad y la paz en la República y dicen que la medida de fuerza no era necesaria, porque no guardaba ninguna relación con un reclamo de índole laboral ni sindical y que se usó para que un fallo de primera instancia “sea revocado” por un tribunal superior y que los jueces sean sometidos a un jury.

--Da la sensación que esto va a seguir...

--Pareciera. Los jueces rechazaron lo que entendieron como “modo de presión” del gremio y explicaron que el principio de defensa de género se debe compatibilizar con otros derechos fundamentales, como el principio de inocencia y el de la carga de prueba en cabeza de la acusación. Para condenar, incluso en los casos de femicidios, se debe acreditar la autoría a través de pruebas certeras. De otra forma, lo que quieren decir los jueces es que el mensaje del reclamo es muy peligroso: condenen sin pruebas.

--¿Qué más tenés del ámbito judicial?

--Me enteré, casi de rebote como diría un amigo, que en el medio de los distintos operativos que se realizaron en los últimos tiempos en boliches, por la venta de pastillas en fiestas electrónicas, se detuvo a un hombre de una fuerza de seguridad que justamente lucha contra este flagelo.

--¿En serio? ¿No había escuchado nada al respecto?

--Porque no había trascendido...

--¿Y por qué no había trascendido?

--Mmmmm... me dicen que la orden, aparentemente, llegó de muy arriba. Imposible comprobarlo.

--Bueno, contame qué averiguaste del caso.

--Se trata de un oficial de la Prefectura, Iván Gonzalo Tapia, quien está a disposición del Juzgado Federal Nº 2.

--¿Y cuándo fue el operativo?

--A mediados de agosto, cuando llegó a la ciudad un DJ internacional para participar de una fiesta electrónica que se realizaba en un boliche de Fuerte Argentino al 800. Colegas de la misma fuerza, que al parecer lo venían investigando, lo interceptaron en la puerta, lo requisaron con orden judicial y le secuestraron entre sus ropas pastillas que supuestamente iba a vender en el interior del local.

--¿Y continúa detenido?

--Sí. De hecho en las últimas horas la Cámara Federal rechazó un pedido de excarcelación a su favor, al entender que por su condición de exprefecto puede tener “contactos” para eludir la acción judicial, que todavía no se determinó si, como se sospecha, forma parte de una organización delictiva y, finalmente, que la eventual pena que reciba puede ser alta.

--¿Algo más?

--Sí. Una buena y esperada para el ámbito de los menores en conflicto con la ley penal. Pese a ciertas demoras y algunas dudas sobre la concreción del proyecto, se avanza con la construcción del Centro de Contención y Centro de Admisión y Derivación de Bahía Blanca, que funcionará en la zona de Espora.

--¿De qué se trata?

--Será un espacio multipropósito para menores que tengan causas en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que de alguna manera vendrá a llenar el vacío que dejó la destrucción del Instituto Valentín Vergara. Además permitirá achicar gastos de recursos y logística por el traslado que hoy se debe hacer de los menores en conflicto con la ley a otras jurisdicciones, alejadas a más de 350 kilómetros.

--¿Y qué novedades tenés?

--Que el gobierno provincial anunció formalmente la apertura de ofertas de la licitación de la obra para el próximo miércoles, a las 11. Los trabajos tienen un presupuesto superior a los 64 millones de pesos.

--Cambiando de tema... ¿repercusiones de la aprobación del Presupuesto 2019 de la Provincia y el permiso a Vidal para que se endeude en 68.500 millones de pesos?

--Varias. Si me hablás de los intendentes de la zona, te diría que en líneas generales quedaron conformes. En primer lugar, por la decisión de la gobernadora de dar marcha atrás con dos medidas que preocupaban mucho: el recorte de los subsidios al transporte y a la tarifa social. Sin esos subsidios -que superan los 10 mil millones de pesos anuales-, a las comunas les quedaban dos caminos: hacerse cargo del costo del colectivo y la aplicación de la tarifa social energética, o dejar que boletos y tarifas subieran lo que tengan que subir.

--Me suena a algo inviable. ¿O tengo que pensar que Vidal no pagaría costo político por dejar que el boleto del ómnibus se vaya a 50 pesos en Bahía, o se elimine la tarifa eléctrica que se cobra a familias de escasos ingresos?

--Es lo que alegan los opositores más duros. Creen que a los intendentes los corrieron con la vaina y, por el terror de ver afectados los fondos de sus municipios, habilitaron a los legisladores para votar el endeudamiento, para lo cual se necesitaba el respaldo de dos tercios de ambas cámaras.

--¿Algo más del presupuesto provincial?

--Más allá de lo que te conté, en los días siguientes hubo varias escaramuzas mediáticas y pases de factura. Nada fuera de lo común, aunque algunas ya permiten anticipar un poco el 2019 que vamos a tener. Una de ellas se dio entre dos tresarroyenses: el diputado Pablo Garate, del Frente Renovador, y Rosío Antinori, de Cambiemos.

--Contame un poco más...

--Garate tiró la primera piedra explicando que había votado en favor del endeudamiento para “no tener una Provincia inviable”, y aseguró que por su pedido expreso al presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, el presupuesto de 2019 incluyó obras muy importantes para Tres Arroyos.

--Y a Antinori no le gustó nada...

--Nada de nada. Y salió con los tapones de punta: por redes sociales le echó en cara a Garate que no votó a favor del presupuesto donde se incluyeron las obras, así que no puede afirmar que haya trabajado para su realización. “Hablemos de mentiras y dobles discursos de la mala política diciendo una cosa y haciendo otra”, atacó.

--Largó la campaña...

--Coincido, pero qué te parece si ahora nos largamos nosotros y vamos enfilando cada uno para su casa. El partido nos separa y nos une amigo.

--Dale, pero haceme un favor. Esta vez pagá vos la cuenta así sufro menos.