Midget: "No hay diferencias por cuestiones de género", dijo Leiza Grill

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Desde el momento en que irrumpió en la categoría, Leiza Grill se ocupó de continuar desterrando aquel mito que rige en la jerga deportiva, respecto a absurdas e irrisorias cuestiones de género.

Pero a diferencia de Viviana Faccio, Carolina Gismondi, Jéssica López y Micaela Mata, “Penélope” acelera viernes tras viernes en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana con la intención de dejar su huella en el Midget por algo más que la mera participación.

Y afortunadamente para sus aspiraciones y las de quienes la acompañan en esta aventura, su presente la encuentra en alza, gozando, según sus propios conceptos, de una situación inimaginable…

Es muy prematuro ilusionarse, pero los cómputos parciales, disputados cuatro peldaños del Estival 2018/19, encuentran a la menor de la dinastía Grill en el 12° puesto del campeonato. Es decir, si hoy culmina el tramo regular, tiene pasaje en mano al playoff.

De ello mucho tuvo que ver la brillante actuación gestada hace una semana, tras arribar 5ª en la prueba central ganada por Claudio Roth (previamente venció en la segunda semifinal); su mejor producción en una prueba midgista.

“Si bien trabajamos para eso, no esperábamos andar de esta manera tan rápido. Sí deseábamos que en algún momento se diera. Se trabajó mucho para tener el auto que hoy tenemos, y por eso pudimos conseguir estos resultados”, expresó.

“Recién arranca todo--agregó--, falta muchísimo, todavía tienen que aparecer muchos autos de punta. El viernes todo el mundo me mandaba la foto del campeonato, pero que no se ilusionen (risas). Obviamente el sueño está, y las ganas ni te cuento, pero esto es Midget. Hoy estamos acá y capaz que mañana el auto no arranca”.

--¿Se hizo algún cambio grande en el auto? ¿A qué se debe este buen inicio?

--No, simplemente se revisó todo y se pusieron fierros nuevos. Ayudó mucho a mejorar que colocamos una cámara a bordo, para poder ver mis errores de manejo y cómo responde el auto en pista. Gracias a eso, mi novio (Claudio Sepúlveda, su chasista) puede darse cuenta donde patina y cómo anda. Eso es muy importante, porque todavía me cuesta transmitir bien qué hace el auto y que no; además, me ayudó a darme cuenta que muevo mucho los brazos para manejar y que no saco el auto derecho en la recta. Ahora trato de estar concentrada para poder corregir todo eso.

--¿Qué lugar ocupan las personas que te acompañan?

--Mi novio es el pilar fundamental. Si él no le diera la atención que le da al auto, directamente no podríamos correr. Obviamente que todo lo que hago yo en pista se lo debo a él, y a Juan Carlos (Bertolini, el motorista). Si el día de mañana alguno de los dos me dice que no quiere seguir, hasta acá llegamos, porque el auto anda por ellos y me entienden como nadie.

--¿A qué objetivo le apuntan?

--Me encantaría quedar dentro de los 20, con eso andaríamos bárbaro; o hasta poder volver a pintar el 25 me dejaría conforme. Uno sueña con tantas cosas, pero hay que seguir aprendiendo. Sueño con ganar una final, ojalá algún día se dé. El auto es bárbaro, pero soy consciente que me falta mucho a mí.

“A ninguno le gusta que le gane”

Con el paso de los años, y el gradual crecimiento conductivo evidenciado, la simpática y extrovertida figura de Leiza Grill supo ganarse respeto dentro de la pista; amén de que no todos acepten con agrado ser vencidos por ella.

“Se nota cuando corre una mujer, porque a ninguno le gusta que yo les gane. Pero después no hay diferencias por cuestiones de género. Siempre fui respetada. Pero hoy en día, cuando dicen que corren conmigo, saben que mi auto puede pelear y que puedo ganarles. Saben que soy una más para correr y eso está buenísimo. Por ejemplo, el otro día, con Brian (Altamirano) corrimos fuimos a la par en la final y con roces incluidos. Nos divertimos mucho”, contó Leiza.

“Me siento muy querida por la gente, y me lo hacen notar. Me dijeron que fue increíble la cantidad de gente que me aplaudió cuando gané la semifinal. Me acuerdo que estaba el podio por un lado y muchos hinchas de los mejores pilotos venían a felicitarme a mí”, concluyó.

¿Se inscribirá un nuevo hombre?

La disputa de la quinta fecha del Estival de Midget 2018/19, con inicio pactado en el clásico horario de las 20:45, ilusiona con que así ocurra.

Y el sustento de esa ilusión está fundado en la estadística (cuatro ganadores en igual cantidad de fechas) y en la diversidad de máquinas que se han alternado las participaciones en las cuatro finales corridas.

Los candidatos más firmes a sumarse a ese listado de candidatos al título son Luciano Vallejos y Leandro Campos; de los pilotos más rápidos y regulares de la pequeña fracción de ciclo cumplido.

Pero la persiana no se cierra allí; nadie puede negar la capacidad ganadora de Brian y Roy Altamirano, Emiliano Urretabiscaya, Luciano Franchi y Sebastián Burgos, destacando a los de mayor aproximación puntera.

Un escalón debajo, en términos mecánicos, podemos resaltar a Julio Monteros, Mariano Pérez, Luciano Benedetti, Gabriel Schiebelbein y Néstor Mancini.

Tampoco se debe descartar la sorpresa, lo imprevisible; fiel característica de la actividad.

**Campeonato: **1) Luciano Vallejos, 75; 2) Esteban Mancini, 69.25; 3) Claudio Roth, 67.75; 4) Leandro Campos, 58-75; 5) Brian Altamirano, 52.25; 6) Fernando Caputo, 42; 7) Matías Lastra Meler, 36.25; 8) Emiliano Urretabiscaya, 36.25; 9) Martín Camilli, 33; 10) Luciano Franchi, 32.50; 11) Sebastián Burgos, 32.25 y 12) Leiza Grill. 32.