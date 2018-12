Bullrich afirmó que Macri respalda el protocolo para el uso de armas en las fuerzas de seguridad

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó esta noche que el presidente Mauricio Macri "respalda el nuevo protocolo" para el uso de armas de las fuerzas y remarcó que el mismo "ayuda a clarificar casos en los que la Justicia condenó a policías que actuaron en cumplimiento del deber".

"En los últimos casos hemos logrado sacar de esa situación a una enorme cantidad de policías y gendarmes que iban a ser condenados como homicidas y terminaron absueltos porque explicamos cuál había sido la conducta. Estaban defendiendo al ciudadano", precisó Bullrich.

La ministra insistió en que el protocolo "no es nuevo" y permite a los agentes actuar en caso de riesgo de muerte: "Cuando un policía actúa como policía, ni debería pasar por el juzgado. No debería estar en la cárcel ni medio día".

Además, en declaraciones al canal Todo Noticias (TN) indicó que el protocolo "no es fascista ni viola los derechos humanos", al tiempo que aseguró que "eso de gatillo fácil es mentira".

"Hablé con los jueces y me dijeron que lo que hay que tener es un reglamento claro para que loe jueces no den lugar a su interpretación judicial. Queremos que al policía que actúa como policía se lo trate como policía y al que actúa como ladrón que se lo trate como ladrón. Muchas veces un policía actuó como policía y lo trataron como delincuente o como victimario, cuando era víctima", sostuvo.

Bullrich afirmó que el nuevo protocolo para el uso de armas "no viola los derechos humanos ni es fascista" y explicó que "da reglas claras y simples para proteger a la sociedad y a las fuerzas de seguridad".

Aseguró que para armarlo copiaron "el reglamento de las Naciones Unidas, sin agregar ni sacar una coma" y señaló que este gobierno "es contrario a la doctrina que instaló en la Argentina (Eugenio) Zaffaroni".

"Ahora, para nosotros, la víctima es más importante que el victimario", indicó. A la hora de explicar algunos puntos del protocolo, la ministra aclaró que "el agente no puede dar la voz de alto cuando está en peligro" y añadió que cuando hay un control vehicular "lo lógico es que una persona pare frente a un retén".

"Igual, si no lo hace no le puede disparar si no lleva arma ese civil. Para disparar tiene que haber un peligro inminente, o sea que si el que está huyendo pone el peligro a otro" Por último, explicó que hasta ahora "las fuerzas de seguridad, y no el Ministerio de Seguridad, dictaban su propio protocolo", pero ahora se logró superar eso, generando un instrumento jurídico de mayor nivel". (NA)