Olimpo: “El grupo está triste, pero muy unido”, dijo la “Pulga” Vidal

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“El momento no es bueno y la presión es grande, pero el grupo no tiene que perder la confianza en sí mismo”.

El presente de Olimpo en una frase, ¿o no?

Ezequiel Vidal es positivo de por sí y, por el tiempo que lleva transitado en el club aurinegro, entiende que en otros tiempos y con otros planteles le ha tocado vivir situaciones similares o peores y siempre se pudo salir adelante.

El domingo, el conjunto olimpiense “perdió” dos puntos al igualar 1-1 con Gimnasia de Mendoza en el Carminatti y la “Pulga” explicó porqué, últimamente, no pueden sellar el triunfo tras ponerse arriba en el marcador.

“Cuando cometemos una distracción, el rival no nos perdona. Y está bien, porque es Nacional B. De local estamos perdiendo puntos que después podemos llegar a lamentar. De eso nos tenemos que dar cuenta antes de que sea demasiado tarde”, sostuvo quien señaló 2 goles en este certamen..

“El problema no pasa por lo físico ni por lo mental; nos dormimos y no entendemos porqué. Mirá que lo hablamos... Podríamos tener algunos puntos más si no cometíamos esas equivocaciones que hacían revivir al adversario”, argumentó.

—¿Están verdes en algunos aspectos o todavía no consiguieron la adaptación a la categoría?

—Creo que el equipo va creciendo, aunque no lo demuestre en los resultados. Nos sentimos mejor, lo charlamos entre nosotros, pero tenemos pecados de juventud difíciles de interpretar y solucionar.

—Tienen 12 puntos y queda un partido antes de fin de año. ¿Sienten que es una obligación irle a ganar a Villa Dálmine para poder tener una vacaciones tranquilas?

—Las vacaciones serán imbancables si terminamos en el descenso. Hay que ir a buscar el partido a Campana, jugarlo con la mayor intensidad posible y ganar como sea. Más allá de los malos resultados, nunca perdimos la confianza en este grupo y en la calidad de jugadores que hay.

—Después del 1-1 con Gimnasia de Mendoza, el presidente Mauro Altieri ingresó al vestuario a charlar con ustedes. ¿Estaba enojado con el equipo o con todos?

—Altieri vino a darnos su parecer y lo banco; está en todo su derecho. Nos planteó ciertas cosas que nosotros vemos también, y los que nos dijo está muy bien.

“El grupo está triste, pero muy unido. Debemos fortalecer la cabeza y tener fe en que vamos a sacar la situación adelante”.