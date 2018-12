Se aprobó una suba de tasas del orden del 39%

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

En ejercicio democrático se reunió la asamblea en el ámbito legislativo cuyo resultado fue la aprobación por mayoría de concejales y mayores contribuyentes, de la Ordenanza Fiscal Impositiva, que legisla acerca de las fuentes de financiamiento del Estado municipal, y del Presupuesto, que estipula la distribución de los gastos requeridos para su funcionamiento y sustentabilidad de la gestión.

"Como oficialismo, se finaliza el tercer año de trabajo cumpliendo múltiples objetivos para el desarrollo local en conocimiento de que aún falta mucho por hacer", afirmó el edil oficialista Nicolas Aramayo.

Luego de varias reuniones de la comisión de Hacienda, se alcanzó el consenso con el bloque Frente Renovador, respecto a la Ordenanza Fiscal Impositiva, con un porcentaje del 39,5% promedio de aumento en las tasas, de los cuales el 2% será destinado para dar ayuda a la Asociación Bomberos Voluntarios y un 5% adicional en la tasa de salud.

"Creemos que si bien existe un aumento, se crearon en esta ordenanza beneficios que nunca se habían brindado a los vecinos en este municipio. Se realizará una readecuación de la tasa, de manera equitativa y progresiva proporcional a los metros cuadrados, lo que impacta en todas las categorías".

"Por ejemplo, una vivienda en zona 1 de 50 metros cuadrados, de 132 pesos abonará 186,88 (con una diferencia de 54,34 pesos), y en zona 5, con los mismos metros cuadrados abonará 66,50 pesos (con una diferencia de 21,28 pesos)".

"En zona 4, una vivienda de 127 metros cuadrados, que abona 171,60 pesos pagará 240,31 (con una diferencia de 68,71 pesos)", explicó la presidenta de la comisión de Hacienda, Mónica Ricciardi.

"Es importante destacar que el 53,17% de las partidas abonan menos de 250 pesos y el 32,13% menos de 400 pesos, por tasa de servicios urbanos", agregó la concejal.

Se indicó, además, que en esta nueva Ordenanza Fiscal Impositiva se bonifica al buen contribuyente con un importante descuento del 25%.

En este caso, se dijo que será para quienes abonan la totalidad de la tasa en forma anual y no tengan deuda.

Además, se expresó que continúa el descuento del 10% del buen contribuyente en modalidad mensual.

A ello se agrega, de acuerdo a la manifestación de los concejales, el 5% adicional de descuento al vecino que adhiera a la factura electrónica, trasladando de esta forma el ahorro en papel y reparto.

"Al mismo tiempo, tenemos que destacar que las alícuotas de actividades comerciales no tienen aumento", afirmó el edil del bloque de Cambiemos, Néstor Martinez.

También por mayoría.

Se avaló el presupuesto, sin el apoyo de dos bloques políticos.

En sesión extraordinaria. Nicolás Aramayo dijo que no contaron con el apoyo de Bien Común (integrado por los ediles Daniel Medina y Liliana García) y Unidad Ciudadana (Rodrigo Sartori).

Opinión. "Fue una demostración de irresponsabilidad política frente a la relevancia del instrumento de gobierno vital para la gestión de nuestra ciudad. Creemos que las posturas cerradas e intransigentes no benefician a nuestra ciudad, ya que no se incorporan ideas ni mejoras, que fue lo que les solicitaron sus votantes", dijo el edil.

Para 2019. El Presupuesto incluye los valores de las acciones que el municipio realizará en cada una de sus secretarías, para continuar consolidando el proceso de crecimiento de la infraestructura urbana, las obras y de servicios públicos, dijo.

Otras áreas de la comuna. Agregó que también se dispondrán fondos para la calidad y cantidad de espacios para la atención municipal, la complejidad y la cantidad de prestaciones de salud.

En las calles. Hizo mención además, al cuidado y el control por parte de los inspectores y al alcance de las políticas sociales, amén de las vinculadas al deporte, el turismo y la cultura.