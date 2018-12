Balance 2018: lo mejor y lo peor, según los intendentes del SOB

Juan Ignacio Schwerdt

Los intendentes de nuestra zona realizaron un balance de 2018.

Entre lo mejor del año destacaron la continuidad y terminación de distintas obras públicas y el desarrollo de los parques eólicos en la zona.

Al hablar de las deudas pendientes coincidieron casi todos: viviendas.

Para los referentes de Cambiemos, la gobernadora María Eugenia Vidal es el personaje político destacado del año. A Mauricio Macri ni lo mencionaron.

Carlos Bevilacqua

Villarino

Balance 2018. “A pesar de la situación macroeconómica del país, fue muy bueno para nuestro distrito. Logramos concretar muchas obras importantes, como el Jardín de Infantes 910 en Pedro Luro, el nuevo destacamento policial en Juan Cousté, las reformas en el Centro Educativo de Médanos, y muchas cuadras nuevas de asfalto y cordón cuneta”.

Lo mejor. “Que logramos posicionarnos como uno de los principales generadores de energías limpias de la región, impulsar a otros distritos a seguir este camino, y crear la primera Agencia Municipal de Energías Renovables y Ambiente. Además, inauguramos el parque eólico La Castellana, con más de 32 aerogeneradores, se iniciaron las obras en el otro parque y en la primera planta de biogás de la región en Colonia La Merced, y empezamos a generar energía solar con paneles en el Centro de Monitoreo”.

La deuda pendiente. “Quedan muchas obras para hacer en todo el distrito. Seguiremos trabajando en eso”.

En 2019. “En principio, vamos a inaugurar la Escuela Técnica Nº 1 en Mayor Buratovich y un taller totalmente equipado en Hilario Ascasubi. También vamos a continuar extendiendo las redes de gas y cloacas, más pavimento, desagües pluviales y el mejoramiento de espacios públicos”.

Un deseo. “Que transitemos el año electoral en paz, y que ningún político pierda de vista a los vecinos y sus necesidades”.

Marcos Fernández

Monte Hermoso

Balance 2018. “Fue un año de incertidumbre. En este contexto, lo más positivo fue el acompañamiento de los contribuyentes, inversores y operadores turísticos, que se mantiene pese a todo. La decisión más difícil fue, sin dudas, la de actualizar las tasas municipales”.

Lo mejor: “Haber podido sostener un calendario turístico con buena convocatoria, generador de cientos de puestos de trabajo local”.

La deuda pendiente: “Mejorar el frente costero”.



En 2019. “Un objetivo central será desarrollar el programa de lotes para los vecinos montehermoseños que ansían tener la casa propia, dando continuidad a una política pública municipal a través de la cual ya se entregaron 150 lotes para viviendas”.

Un deseo. “Trabajo y salud para la gente”.

Facundo Castelli

Puan

Balance 2018. "Fue un año complejo, pero con mucho trabajo. Tuvimos que abordar distintas situaciones que no teníamos previstas, y sin dudas la inflación fue el mayor problema. A principios de año tuvimos que hacer algún recorte de horas extra, ajustar en algunas áreas y algún empleado municipal también dejó de prestar servicio; no nos gustó nada hacer esto, pero debimos hacerlo”.

Lo mejor. "La visita de la gobernadora para recorrer la obra de la ruta 67, que está casi terminada. Fue una repavimentación esperada por más de 40 años, a la que se sumó la ejecución de una rotonda y, por otro lado, la estación transformadora Puan-Azopardo”.

La deuda pendiente. "Las viviendas. Es una deuda pendiente con los vecinos de todas las localidades".



En 2019. "En primer lugar, tener un municipio equilibrado. Hemos incorporado al cálculo de la coparticipación casi 50 camas hospitalarias, lo que nos va a permitir tener mejores ingresos. Y obviamente vamos por más obras públicas, asfalto, cordón cuneta y la finalización del matadero frigorífico de Bordenave".

Un deseo. "Que Nación, Provincia y el municipio sigan trabajando de manera conjunta, como lo venimos haciendo, que empecemos a crecer y que se consolide el cambio y este equipo de trabajo que ha venido para cambiar la realidad de nuestro país, más allá de los altibajos y problemas”.

José Luis Zara

Patagones

Balance 2018. “Es muy positivo. El año fue complejo, sobre todo en lo económico, pero lo pudimos sobrellevar. Finalizamos con obras terminadas y en marcha, con mucha infraestructura en todo el partido. Hace unos días inauguramos el edificio de la Escuela Secundaria Nº 8, la primera de tres que estamos haciendo, y el año que viene será el turno de inaugurar el CEC Nº 2 (en Carmen de Patagones) y la escuela de Los Pocitos”.

Lo mejor. “Inaugurar obras de viviendas del barrio Pro.Cre.Ar, que comenzó la gestión anterior y continuó este gobierno; poner en marcha el servicio SAME fue un logro importante en materia de Salud; y la puesta en marcha del parque eólico Villalonga, una gran inversión para nuestro distrito que generó trabajo directo e indirecto”.



La deuda pendiente. “Son varias. Hay obras de alto impacto, como el acueducto (desde el río Negro), con el cual hemos avanzado; el camino pavimentado a Bahía San Blas; más viviendas y más obras para el interior; y resolver problemas de familias con vulnerabilidad”.

En 2019. “El proyecto principal es seguir con la obra pública, que genera empleo, mientras tratamos de atraer inversiones, que se establezcan industrias y haya más producción”.

Un deseo. “Encontrarnos más unidos, trabajando en conjunto, y también con el acompañamiento de la gente. No hay manera de desarrollarnos si no trabajamos todos juntos”.

Hugo Corvatta

Saavedra

Balance 2018. “Fue un año difícil. Positivo en cuanto a la obra pública que pudimos llevar adelante gracias a los convenios que firmamos con el gobierno provincial, pero a la vez tremendamente difícil por el aumento de tarifas y el gran impacto de la inflación, sobre todo en combustibles e insumos hospitalarios. Además, la situación económica del país no hizo posible compensar el sueldo del empleado municipal como queríamos, lo que les hizo perder poder adquisitivo. Por eso destaco la comprensión y colaboración de nuestros trabajadores”.

Lo mejor. “Al margen de la obra pública, hemos podido consolidar la cultura, el deporte y las expresiones artísticas como parte de la agenda política, fundamentalmente con la participación de todas las instituciones intermedias”.

La deuda pendiente. “Las viviendas y la puesta en marcha de un plan de mejoramiento en el tratamiento y el manejo de los residuos”.

En 2019. “El objetivo es avanzar con el desarrollo de viviendas y el loteo de las tierras que eran del Aeroclub. También queremos mejorar el tratamiento de residuos; el Ceamse ya hizo un diagnóstico de nuestra situación y diseñó un plan de trabajo para nuestro municipio. Por último, vamos por más obras de cordón cuneta, asfalto y ampliación de servicios en todos los barrios y pueblos del distrito”.

Roberto Palacio

Coronel Suárez

Balance 2018. “Pese al año difícil que nos ha tocado vivir, se pudieron hacer varias obras proyectadas, tanto en cordón cuneta como cloacas y obras de pavimentación de calles. Este año hubo muchas decisiones difíciles que tomar, sobre todo en cuanto al manejo del presupuesto; y hubo cosas que no se pudieron hacer porque hubo que restringir el gasto en cada una de las áreas”.

Lo mejor. “La puesta en marcha de la Planta de Reciclado y la concientización ambiental, algo que dio sus frutos en los pueblos alemanes y en un barrio de Coronel Suárez, donde existe la recolección diferenciada”.

La deuda pendiente. “Dos obras emblemáticas que no pudieron terminarse este año y que se financian con fondos de Nación: las 100 viviendas del programa Techo Digno en Santa Trinidad y la Escuela Secundaria Nº, 5 también de la primera colonia alemana”.

En 2019. “Entre los principales proyectos figura lograr un basurero a cielo abierto restringido, con una mayor incidencia de la Planta de Reciclado; seguir trabajando con la secretaría de Producción, con fondos para microemprendimientos; y optimizar los servicios públicos”.

Un deseo. “Espero que cada proyecto de los suarenses pueda hacerse realidad”.

Raúl Reyes

Coronel Dorrego

Balance 2018. “Tuvo un buen comienzo, pero distintas situaciones hicieron que a partir de abril comenzáramos a vivir momentos no previstos, lo que demandó de parte de la administración municipal creatividad, ingenio y templanza para lograr los objetivos. Todas las decisiones son difíciles cuando uno gobierna, pero este fue un año de esfuerzos”.

Lo mejor. “La concreción de la obra pública prevista. De todas maneras, en cada área del municipio se cumplió con las metas fijadas”.

La deuda pendiente. “Creo que las cuestiones pendientes tienen que ver con decisiones que se toman en otros ámbitos. Aspiramos a que esas decisiones apunten a generar las condiciones de desarrollo y crecimiento para el país”.

En 2019. “El objetivo central es lograr la concreción de nuevas viviendas o planes habitacionales, cuestión que se viene gestionando de manera permanente. También queremos culminar la obra pública iniciada y seguir prestando servicios de calidad, brindando las asistencias sociales y de salud”.

Un deseo. “Un 2019 más estable, más tranquilo, que nos permita pensar en el futuro a mediano y largo plazo, y que cada una de las familias de Dorrego pueda sentirse realizada”.

Sergio Bordoni

Tornquist

Balance 2018. “Es ambiguo. Por un lado, sufrimos la escasez de recursos provinciales y tuvimos que tomar muchas decisiones difíciles; por el otro, tuvimos una recaudación municipal histórica (por el aporte de las empresas que construyen los parques eólicos)”.

Lo mejor. “Haber podido solucionar problemas históricos, como la falta de agua en Villa Ventana y la inactividad de la planta de desagües cloacales de Tornquist”.

La deuda pendiente. “Avanzar con la construcción de viviendas”.

En 2019. “Aspiramos a cumplir con los proyectos de cuatro ejes estratégicos de desarrollo: urbano, turístico-productivo, sociocultural y salud”.

Un deseo. “Que las decisiones nacionales y provinciales nos permitan ayudar y educar a nuestros vecinos más de lo que lo hicimos este año”.

Carlos Berterret

Coronel Pringles

Balance 2018. “Fue un año con medidas duras pero necesarias por la realidad. Tuvimos que tomar decisiones difíciles para devolver la salud económica y fiscal al municipio. Pringles se había tornado inviable por el déficit que tenía”.

Lo mejor. “La reactivación del Plan Federal de Viviendas. Comienza a ser una solución para muchos vecinos en un tema muy sensible y da movimiento en mano de obra y actividad comercial”.

La deuda pendiente. “La provisión de gas al parque industrial y las obras hídricas del barrio Roca y del PVP Sur”.

En 2019. “Apuntamos precisamente a lo adeudado: las obras de gas e hídricas, proseguir y profundizar el ordenamiento y el saneamiento urbano. También haremos mucho énfasis en el estado de calles y caminos. Y mis mayores esfuerzos estarán puestos en que todas las áreas crezcan igual en magnitud y celeridad”.

Un deseo. “Que en el año electoral se mantenga la racionalidad, discutiendo y acordando políticas públicas. En una mirada mas general, que mejore la situación social y se comience a desarrollar con mayor énfasis lo productivo-laboral”.

David Hirtz Adolfo Alsina

Balance 2018. “En el marco de un año con dificultades económicas y sociales, tuvimos mucha actividad y una fuerte impronta de inversión pública tanto de la Nación como de la Provincia y el propio municipio. Se cumplió la mayoría de las metas propuestas y, en ese aspecto, fue positivo. Además, pudimos sostener cantidad y calidad de servicios públicos”.

Lo mejor. “La terminación de la ruta 60, la inversión más grande que hizo la Provincia en Adolfo Alsina en los últimos 40 o 50 años. Con los trabajos en marcha en la rotonda y el acceso a Carhué, el desembolso total supera los 800 millones de pesos. Si le agregamos a esto las inversiones en desagües pluviales, cloacas, gas, repavimentación, cordón cuneta, el CEC de Rivera, la infraestructura educativa y la ampliación del hospital, superamos los 1.000 millones, entre aportes de Nación y Provincia”.

La deuda pendiente. “El tratamiento de la basura, la resolución del camino de circunvalación, el playón (para vehículos pesados), la puesta en valor del palacio municipal y el nuevo edificio de la escuela técnica”.

En 2019. “Las obras que mencioné como pendientes e incorporar a Adolfo Alsina a un proyecto de carácter regional, algo que venimos haciendo en el plano turístico cuando creamos el corredor de termas, sierras y lagunas, y recientemente el corredor con Pehuen-Co”.

Un deseo. “Seguir sintiéndonos acompañados con los vecinos, por el equipo que colabora día a día, por el personal municipal, por las instituciones del distrito, por la gente de nuestros pueblos. Ojalá en 2019 se inicie una etapa de recuperación económica que el país necesita, y que Adolfo Alsina y la región se acoplen a esta recuperación”.

José Nobre Ferreira

Guaminí

Balance 2018. “Una palabra que lo resume es 'desafío'. Fue el año en que tuve que tomar la decisión más difícil: hacerme cargo del Ejecutivo municipal”.

Lo mejor. “La continuación de obras importantes de cloacas, el gasoducto Casey-Guaminí, la secundaria de Garré, los hogares de ancianos de Laguna Alsina y Garré, y la ampliaciones en los hospitales de Casbas, Laguna Alsina y Garré, entre otros. También se realizó la refacción de la Escuela Primaria N° 32 de Garré, la remodelación de dos aulas de la Escuela Primaria Nº 1 de Guaminí y reparaciones menores”.

La deuda pendiente. “Mejorar la cobrabilidad de las tasas municipales, lo que nos daría la posibilidad de mejorar las cuentas municipales y los salarios de los trabajadores”.

En 2019. “La culminación de las obras estratégicas que están en marcha, así como la concreción de loteos con destino a la creación de Zonas Industriales y de Servicios en localidades como Guaminí, Casbas y Laguna Alsina. También es una decisión tomada sostener los Carnavales del Arte y la Alegría de Guaminí, que ya son referente de la región, además de un fuerte apoyo al turismo en nuestras lagunas”.

Un deseo. “Poder darle a la gente de mi distrito una mejor calidad de vida”.

Carlos Sánchez

Tres Arroyos

Balance 2018. “Fue un año complejo en un país impredecible. Pienso que nuestra fortaleza estuvo en la capacidad institucional de hacerle frente a entornos complejos, en anticiparnos a los riesgos y en hacer eficiente la planificación. Un ejemplo de esto es la Mesa de Crisis Económica, Social y Laboral que hemos creado, en la que aunamos los esfuerzos de varios sectores de la sociedad”.

Lo mejor. “El resultado obtenido en la gestión, después de tanto sacrificio conjunto de todos los integrantes del gabinete. Se ajustaron gastos antes de tiempo, reasignaron recursos y no comprometimos el presupuesto. A pesar de la crisis y gracias a la buena administración, hemos podido inaugurar la maternidad del Hospital Pirovano, ampliamos el parque industrial y realizamos allí la obra de gas, y trajimos carreras nuevas a la ciudad. Y, con una inflación que alcanzó casi el 50%, terminamos el año con un endeudamiento de sólo el 2%. Dimos una muestra de eficiencia y responsabilidad”.

La deuda pendiente. “Mejorar el tránsito y los sistemas de provisión de agua potable, y terminar obras de asfalto, cordón cuneta e iluminación”.

En 2019. “Vamos a continuar gestionando obras: el quirófano para Neonatología del Hospital, cloacas para el barrio Olimpo, pavimento de avenidas periféricas y colectoras de las vías y culminar el Polideportivo Municipal. También, continuar con el proyecto del predio municipal para acopio de bidones de agroquímicos y seguir trabajando en la ampliación del parque industrial”.

Un deseo. “Son muchos: que podamos dar una batalla cultural al concepto de hacer política; que se acaben las chicanas en épocas electorales; que la política no sea negocio para nadie; que no se gestione con visión empresaria carente de sensibilidad social; y que los vulnerables puedan confiar sin ser usados, que los trabajadores sean justamente recompensados, que los empresarios crezcan, que los jubilados sean cuidados, que los jóvenes crean, que a los niños no les falte el pan, que las mujeres sean escuchadas, que todos podamos estar cada vez mejor”.

Encuesta

La elegida. Al realizar entre los intendentes de la región el balance de este año, una de las preguntas fue cuál creen que es el personaje político destacado de 2018. Casi todos los de Cambiemos votaron igual: María Eugenia Vidal.

Motivos. No todos explicaron el porqué de su elección. Zara fue una de las excepciones: “tiene una provincia muy grande, pero no deja de recorrerla y está todo el tiempo buscando cómo resolver los problemas de los bonaerenses”, opinó. Otro fue Castelli, quien destacó su “presencia en cada distrito y el empuje que le dio a la obra pública”.

En las malas. Berterret también la elogió, pero por su capacidad de lucha “ante las situaciones conflictivas y en un escenario que hunde, en general, a toda la dirigencia política”. Hirtz lo personalizó: “por la cercanía y el afecto que le tengo”.

Otros. Algunos intendentes también nombraron a otros personajes políticos del año. Reyes, por ejemplo, ponderó el trabajo de “todos los que aportaron sus ideas para sobrellevar momentos difíciles”, mientras que Castelli elogió al senador Horacio López. “Es un orgullo que un exintendente de nuestro distrito se haya desempeñado como vicepresidente del senado”, enfatizó.

Distinto. Entre los intendentes de Cambiemos uno solo no votó como el resto. Fue Sergio Bordoni, de Tornquist, quien eligió al ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín de la Torre. Ninguno siquiera mencionó a Mauricio Macri.

Con Sergio Massa. El vecinalista Carlos Bevilacqua, de Villarino, eligió a Sergio Massa. “No sólo es un gran amigo, sino que además me ha apoyado mucho para que Villarino pueda seguir creciendo y debo agradecerle”, explicó.

En el PJ. Los intendentes del PJ tuvieron visiones muy distintas acerca del personaje político del año. El montehermoseño Marcos Fernández dijo que fue Cristina Fernández de Kirchner, mientras que Hugo Corvatta mencionó al Papa Francisco. José Nobre Ferreira no respondió.