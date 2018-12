Las mediciones del rating generan cada vez más polémicas

El director de Producción de Pol-ka, Diego Andrasnik, consideró que las mediciones de rating que realiza Ibope deberán incluir en un futuro inmediato "un promedio del rating de la TV abierta y de cuanta gente mira esa tira en plataformas digitales y dispositivos digitales".

En un año en el que el Ibope vuelve a estar cuestionado, tanto por Telefe y América que anunciaron no utilizaran más el minuto a minuto y exigieron modificaciones que incluyan a las plataformas y a los dispositivos, además de una urgente federalización de las mediciones.

Andrasnik explicó la postura de Pol-ka y el Trece.

—Telefe anuncia que no va a recurrir más al rating minuto a minuto. Y si lo usa va a ser para el vivo. ¿Cuál es la postura de El Trece?

—Es que básicamente se usa para eso. La ficción no utiliza el vivo.

—Pero las ficciones venían grabando con apenas una semana o diez días.

—Pero no por eso, no hay una especulación en ese sentido. Eso tiene que ver con un sistema bastante complejo que tiene que ver con los procesos de inversión y de puesta en marcha de los proyectos, no tiene que ver con la especulación. Las historias no las podés torcer. Son decisiones, uno puede tener todo escrito, producido y estrenado sin capacidad de reacción o puede jugar un poco más cerca para tener un margen. Pero no hay una especulación, nosotros nunca usamos el minuto a minuto para tomar ninguna decisión al interior de una ficción. Sí algún resultado, pero nunca tan específico como el minuto a minuto.

—¿Ibope debe cambiar el equipamiento con el que mide el rating y además federalizar las mediciones?

—El rating que nosotros consumimos es de Capital y Gran Buenos Aires pero hay en el resto de las provincias. El rating es una herramienta de negocios, más allá de que la pueda utilizar a la hora del comentario cualquiera es una herramienta para entender alguna cuestión comercial. En cierto sentido, el rating da cuenta de eso hasta ahora. Es cierto que la muestra probablemente haya que ampliarla y hay intenciones.

—¿Incluir al Gran Rosario, Gran Córdoba y La Plata?

—Claro, y de las plataformas que den cuenta de dónde vemos todos hoy la ficción. No es solamente en la tele: la vemos en la tablet, en los teléfonos, en YouTube y en las plataformas que cada uno tiene, en Flow o en multiplataformas. Eso tiene que dar cuenta de cómo le va a un programa en su conjunto.

—¿Se hace un rating sobre eso?

—Hay herramientas que están empezando a trabajar sobre eso y hay una intención, entiendo yo porque no estoy identificado porque no es mi área ni soy representante de Ibope, de que esto se empiece a computar. Por ejemplo, en el caso de Simona, tenía una repercusión en redes, en el streaming del canal y en YouTube espectacular y eso completaba números muy importantes que no es menor. Eso comercialmente importa. Y además importa porque hace a la cosa. Nosotros hacemos productos para que sean vistos, no para que queden.

Lo que viene para 2019

Diego Andrasnik, director de producción de Pol-ka, anunció que El Trece presentará durante 2019 la tira diaria "Argentina, tierra de amor y venganza", su tanque del año con las actuaciones de Benjamín Vicuña, Eugenia La “China” Suárez, Gonzalo Heredia y el español Albert Baró, además del unitario "El Tigre Verón" en el que Julio Chávez personificará a un sindicalista muy pesado que causa mucha controversia.

Luego de un 2018 que no fue el esperado, en el que Telefé volvió a consagrarse como lider, El Trece y Pol-Ka sacan a relucir su billetera para armar una ficción, un culebrón de época, de alto presupuesto y con un elenco caro que incluye a los españoles Albert Baró, de la exitosa tira "Merli" y Diego Dominguez, de "Violetta".

Las grabaciones comenzarán a mediados de enero en Estudios Baires, ubicados en la localidad bonaerense de Don Torcuato, y con 120 episodios cotizados por encima de los dos millones de pesos por episodio.

—Hacen una inversión grande con la serie de época "Argentina, tierra de...".

—Después tenemos una apuesta muy importante que es trabajar con un estilo, con un género que podríamos decirle novela histórica. De alguna manera es una novela muy potente, muy poderosa, que de algún modo dentro de la historia aparecen rasgos característicos y que den cuenta de nuestra propia historia y cómo nos constituimos como sociedad. No es para nada un hecho verídico ni histórico, es claramente una ficción, pero hay elementos que uno puede ir hilando a la hora de contar estos personajes para contar un principio de cómo fue y a dónde llegamos.

—¿Es un culebrón tradicional? ¿En qué época de Argentina?

—No está tan estipulado en una fecha específica, pero es hacia finales de la década del 30. No hay una referencia inmediata, no intenta eso, está más parado en el melodrama y en el culebrón con elementos de culebrón tradicional con cuestiones de época.

—¿Qué más están preparando para el canal y para Flow?

—Estamos preparando un proyecto muy interesante para Julio Chávez de protagonista, que está buenísimo pero no puedo contar mucho porque estamos empezando a trabajar.

"Va a ser para el canal y para Flow con el acompañamiento de Turner, como siempre, en la coproducción. Es Turner, Artear y Flow".