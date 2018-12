Video: "No se venía dando por circunstancias de la vida", dijo Gabriel Schiebelbein

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

La victoria del Osito el pasado viernes, en la séptima fecha del Campeonato Estival de Midget 2018/19 “Elio Pérez”, cambió radicalmente la atmósfera en el taller mecánico de la familia Schiebelbein.

No podía ser para menos. El éxito de Gaby, séptimo ganador en misma cantidad de fechas disputadas, archivó en la papelera de reciclaje una temporada pasada para el olvido; plagada de contratiempos, sinsabores y lamentos...

El número que actualmente pinta en su unidad, no nos deja mentir. De batallar por el campeonato en la edición 2016/17, a merodear en el top 50 del parque; un saldo muy pobre para Schiebelbein, quien hace una semana firmó su quinto éxito estival.

En búsqueda de la recuperación, el Osito, junto a su padre Mario y compañía, decidió patear el tablero y volver a las fuentes; reestructuración del grupo de trabajo mediante.

“Decidí buscar alguien que no esté en el tema, como es Gary Lauretta, que me pareció la persona más indicada, y no solo por lo profesional sino por lo humano”, sostuvo Gaby.

“Volvimos a usar el auto viejo y las cosas funcionaron nuevamente. Siempre dimos lo mejor, pero no se venía dando por circunstancias de la vida. Poder estar otra vez adelante, y con una una final, es realmente muy bueno”, agregó.

Así fue como, luego de un promisorio comienzo de certamen, con parciales mecánicos por demás interesantes, llegó la merecida e inesperada (dado el panorama previo a la final) recompensa.

A continuación, el propio protagonista nos cuenta sus sensaciones tras lograr el pasaje al playoff por quinta vez en su carrera deportiva.

¿Seguirá la tendencia?

Con la ilusión de buen espectáculo, esta noche, desde las 20:45, se pone en marcha la octava cita del Estival 2018/10; augurando que un nuevo ganador pueda anotarse en la planilla que, de momento, no reúne vencedor repetido.

Nombres como Luciano Vallejos, Leandro Campos, Gastón Pérez, en primer orden; y Emiliano Urretabiscaya, Luciano Franchi, Brian y Roy Altamirano, en segundo, están en inmejorables condiciones para concretar dicho anhelo.

En caso que así ocurra, ya sea con alguno de los citados o alguna grata sorpresa, el presente ciclo alcanzará un récord absoluto en la misma cantidad de vencedores por carreras disputadas.

Vale subrayar que en dicha oportunidad, y por lo que resta del certamen, no será de la partida Cristian Nápoli, quien, de acuerdo a sus dichos, no regresará a la competición. "No tengo ganas de correr", argumentó el Negro.

**Campeonato: 1) Luciano Vallejos, 116; 2) Claudio Roth, 104.50; 3) Esteban Mancini, 82.25; 4) Leandro Campos, 80; 5) Gastón Pérez, 69.50; 6) Fernando Caputo, 68.25; 7) Emiliano Urretabiscaya, 61.75; 8) Luciano Franchi, 60.75; 9) Gabriel Schiebelbein, 60.50; 10) Kevin Altamirano, 59.50; 11) Matías Lastra Meler, 59.25 y 12) Luciano Benedetti, 56.