El DT de Olimpo llegó a Bahía y dijo: “Nos vamos a salvar, tengo una gran ilusión”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Tengo una gran ilusión. Pienso y siento que nos vamos a salvar, y no lo digo ahora que estoy acá”.

En plena caminata por el complejo del club Teléfonos, pude comprobar que el flamante director técnico del plantel superior de Olimpo, además de tener todo controlado, sabe perfectamente donde se metió. Amable, de respuestas cortas y palabras sólidas, que ni siquiera se pudo llevar el fuerte viento que cruzaba de oeste a este en el predio de Don Bosco al 4.000.

Marcelo Ernesto Broggi llegó, en auto particular y junto al Profe Claudio Ovelar, pasadas las 6, desayunó en el hotel Argos y, poco después, comenzó la recorrida por las distintas instalaciones del club que él mismo había pedido inspeccionar.

Acompañados por el coordinador del fútbol profesional, Walter Sarti, el lugar inicial elegido fue el estadio Roberto Carminatti, y los primeros mates los tomó en el vestuario principal junto al utilero Javier Alfaro.

Charla a pleno, entre el "Profe" Claudio Ovelar y el DT Marcelo Broggi. ¿De qué hablarán?

Después de asesorarse sobre los distintos temas internos “de camarín”, se dirigió al estadio de básquetbol Norberto Tomás, y de ahí al Atilio José Fruet, el que miró con la firme intención de utilizarlo seguido.

Pasadas las 11, el destino siguiente fue el complejo de Teléfonos, que el orientador ya conocía por haber venido varias veces con las menores de Ferro Carril Oeste, entidad donde fue coordinador durante cinco años.

Primero una cancha, después las otra y, mientras esquivaba los potentes chorros del riego automático, empezó a caminar de un lugar a otro con la compañía de La Nueva. y Nicolás Arroyo, coordinador del fútbol menor e infantil de la entidad aurinegra.

“Este predio es un ejemplo para el fútbol menor e infantil. Vine varias veces y no me sorprende como está. En realidad, lo que me sorprende es cómo lo han mejorado”, fue la primera impresión de este orientador entrerriano de 52 años, con pasado de DT en el Verde de Caballito (dos procesos), Juventud Unida de Gualeguaychú y Quilmes.

“Me encontré con el tipo de club que imaginé. Tal como me lo habían pintado técnicos conocidos y de renombre que pasaron por acá, como Leo Madelón, Walter Perazzo y Mario Sciacqua. Y la realidad no me deja mentir, Olimpo ha crecido en todos los aspectos: los campos de juego, los gimnasios, los vestuarios y los elementos de trabajo. Esta es una institución de primer nivel”, admitió Broggi.

El "Profe", Nicolás Arroyo y Marcelo Broggi. Hablaron mucho en una de las canchas del complejo de Teléfonos.

—La pretemporada arranca el 3 de enero. ¿De qué manera?

—Ese día será para la presentación, el pesaje y los controles médicos. Charlaremos mucho, nos conoceremos y daremos a conocer los planeamientos físicos y técnicos.

“La mayor parte de la preparación para la segunda parte del torneo (de la B Nacional) será en Bahía, aunque no descartamos ir una semana a Mar del Plata. No esta confirmado, porque Olimpo se encuentra en una delicada situación económica y trasladar a un plantel a otra ciudad sale un platar. Le comenté a la dirigencia que sería importante intensificar la vida del grupo, que haya convivencia, conocer qué piensa cada jugador y estar encima de ellos a diario para que no pierdan motivación”.

—¿Y amistosos?

—La idea es programar tres con equipos competitivos como el nuestro o con elencos de Primera división.

—¿Ya hay nombres propios de los refuerzos, alguno que está por cerrar?

—No me quiero adelantar con los nombres; con la dirigencia estamos tratando de conseguir a ese jugador que venga, se ponga la camiseta y juegue. Te digo algo: no es nada sencillo.

—¿Seguís con la idea de acercar a un centrodelantero y a un volante central, porque Axel Rodríguez podría ser separado del plantel si no firma la renovación de su contrato?

—Con Axel quiero hablar. Ojalá se convenza para estar con nosotros. Es un chico joven, que tiene que entender que el futuro se le abre gracias a Olimpo. Sé que va a entrar en razón. Además, se le irían cinco goles al equipo. Por eso lo necesitamos; se tiene que quedar.

—¿Cuándo firmás el contrato (por un año, hasta diciembre de 2019)?

—El 2 de enero, cuando venga el presidente (Mauro Altieri) y hagamos, frente a los medios de prensa, la presentación oficial del cuerpo técnico. Al otro día comenzaremos con las prácticas.

—¿Ya tenés todo diagramado, al menos en la cabeza?

—Por supuesto. La idea es ver, por respeto, a todos los jugadores. Después elegiremos la cantidad para trabajar. Unos 28 estará bien, es una buena cantidad, incluidos los cuatro arqueros.

“De antemano no voy a desafectar a nadie. Evaluaremos a todos, es mi obligación, porque a muchos no los conozco. Sí los quiero atender bien, y con más de 30 sería no prestarle la mejor y debida atención. Veremos como lo vamos a diagramar, pero tengo todo en mi mente. Va a salir bien”.

Se hicieron las 12:45, parte de la comisión directiva lo estaba esperando para el almuerzo en el hotel del ACA.

“Gracias por estar acá. Vamos para adelante. Me sobra fe, sobre todo después de lo que vi, de la disponibilidad de la gente del club, de las ganas de los dirigentes y de todos los que están ilusionados con que Olimpo se quede en la B Nacional”, fue el mensaje final de Broggi, quien sabe que a él y al equipo lo esperan 12 “finales” por delante. Todo un desafío.

“Un equipo intenso y agresivo”

Casi ni se despegó de Marcelo Broggi, aunque tuvo un diálogo fluido con Walter Sarti. El preparador físico Claudio Ovelar, de extensa trayectoria por las distintas categorías de ascenso del fútbol argentino, será, por ahora, el único “Profe” del plantel superior aurinegro.

Algunas de sus frases...

“Tendremos un mes de trabajo antes de que arranque la competencia oficial. Desde el primer día haremos todo con pelota, el elemento con el que más se tienen que amigar los jugadores; es con el que están a diario y con el que compiten”.

“El objetivo es potenciar las virtudes de un plantel joven, con garra y veloz. Haremos mucho hincapié en la fuerza, para que el equipo, dentro de la cancha, se intenso y agresivo. La puesta a punto la empezaremos a buscar desde el primer día.”

“Surgió la posibilidad de ir a Mar del Plata o de viajar a otra ciudad. La idea es estar todos juntos en un lugar, durante una semana, para fortalecer vínculos. Si se da, será en la segunda semana, desde el lunes 14 de enero”.