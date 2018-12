Vuelve a rugir la pasión del Speedway en Bahía Blanca

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

Pasó la turbulencia, aquella que, año tras año, pone en jaque la continuidad de la actividad en Bahía Blanca y la región.

A partir de ahora (y hasta mediados de febrero con seguridad), es momento de enroscar el manillar a fondo y derrapar.

Esta noche, desde las 20, los motores vuelven a encenderse en el Héctor Evaristo Plano, para la apertura de una nueva cita veraniega: el certamen Internacional de Speedway 2018/19, organizado por la Federación Bonaerense de Motociclismo.

Será, una vez más, el óvalo del Club Midgistas del Sur el epicentro para la convocatoria de turno; en principio, pactada a un total de 9 programaciones, con el Motokart Speedway de la localidad de Carlos Casares como segundo escenario.

Existe también la posibilidad de ampliar el abanico de circuitos; aunque de ello dependerán los trabajos efectuados en los circuitos de Colonia Barón (La Pampa), Olavarría (Buenos Aires) y Bolivar (Buenos Aires).

Con respecto a la conformación del parque de 500cc., la categoría reina, sobresale el regreso a nuestro país del pringlense Nicolás Covatti, de notable presente en Inglaterra (el año próximo competirá en Somerset Rebels y Poole Pirates), ausente en la última edición.

"La idea era venir a disfrutar de la familiar. Pero se dio que mi pareja pudo acomodar los días en su trabajo, y que me llegó la propuesta de Fernando Palumbo, de Carlos Casares, para correr su moto", sostuvo Nico, tricampeón en suelo nacional (en 2012/13, 2013/14 y 2015/16).

"Es una buena oportunidad para entrenar, ya que sino tenía que ir a un gimnasio y no es lo mismo", agregó.

Otra de las participaciones estelares en dicha oportunidad, será la del oriundo de Daireaux, Facundo Albín, de positivo paso por la segunda división polaca en 2018.

En Facu recaerá, ni más ni menos, que la enorme responsabilidad de defender el título obtenido en la edición pasada.

"La moto será la misma del año pasado, que recién probamos la semana pasada en Daireaux. Giramos para sacarnos la ganas y, en mi caso, para agarrar un poco de ritmo, ya que hace tres meses que terminé mi participación en Polonia. Hay mucho por trabajar, especialmente en lo presupuestario. La idea es tratar de defender el “1” lo mejor que se pueda", contó.

El tercero en discordia será Facundo García, nativo de Salazar, el restante abanderado regional con buen suceso, en el viejo continente.

"Voy a correr con la moto de la Peña de Bellocq, la que venía utilizando en los anteriores campeonatos. La idea es mantenerme en forma y entrenamiento para la próxima temporada", declaró.

El atractivo también radicará en la presencia del polaco Mariusz Fierlej (ver aparte), el único piloto foráneo para la ocasión, quien competirá por tercera vez en nuestro país (lo hizo en los torneos 2012/13 y 2015/16).

¡Y por supuesto!, ni hablar del emocionante espectáculo que brindan las categorías teloneras (200cc., 50cc. Mayores y Menores).

**Ranking 500cc.: 1) Facundo Albín; 2) Fernando García; 3) Julio Romano; 4) Maximiliano Westdorp; 6) Lucas Torresi; 7) Cristian Zubillaga; 9) Miguel Sánchez; 10) Alejandro Polenta; 12) Eber Ampugnani; 14) Luciano Goycochea; 15) Nicolás Márquez; 16) Alejandro Iglesias; 18) Omar Maldonado; 19) Santiago Martínez; 20) Franco Groh; 22) Facundo Cuello; 23) Nazareno Catalán; 24) Diego Canepa; 25) Damián Boyero; 26) Nicolás Balle; 29) Nicolás Covatti; 30) Lisandro Husman; 31) Mariusz Fierlej; 32) Micaela Bazán y 33) Alex Acuña.

**Ranking 200cc. 1) Germán Laguna; 2) Rodrigo Mensi; 3) Anelio Vissani; 4) Julián Sogorbe; 5) Federico Carro; 6) Adrián Seijas; 7) Brian Medero; 8) Alejandro Distéfano; 9) Gonzalo Racosta; 10) Fabricio Moreno; 11) Nicolás Rolheiser; 12) Nicolás Gómez: 14) Juan Ruvira; 15) Luciano Monteiro; 16) Sergio Marcos; 17) Rodrigo Zubeldía; 18) Diego Balbuena; 19) Agustín Mielgo; 21) Santiago Gallardo; 22) Mariano Arias; 23) Agustín Fernández; 24) Gastón Echeverría; 25) Diego Balmaceda; 26) Sergio Bustos; 27) Brian Ríos; 28) Agustín Padilla y 55) Agustín Mielgo.

**Ranking 50cc. Mayores: 1) Nicolás Torresi; 2) Tobías Monchavi; 3) Lautaro Casares; 4) Simón González; 5) Agustín Molina; 6) Joaquín Féliz y 7) Valentín Champonnois.

**Ranking 50cc Menores: 2) Agustín Fridel; 4) Thiago Mensi; 5) Ramiro Walter; 6) Mateo Walter; 7) Giuliana Romano; 8) Valentín Dannielo; 9) Agustín Kreder; 10) Lucas Alfonso; 11) Benjamín Salinas; 12) Thiago Trombetta y 14) Valentín Caballero.

"Tengo muy buenos amigos en Bahía"

Recuerdos. "Me interesó la propuesta y decidí venir para tratar de recuperarme de la lesión que sufrí a mitad de año (NdR: fractura de cadera), ya que mi idea es volver a competir profesionalmente el año que viene. Esperemos que todo salga bien con la estadía. Además de eso, amo a los argentinos y tengo muchos buenos amigos en Bahía", contó el Polaco Mariusz Fierlej.

¿Vuelve?. "Trataré de estar presente en alguna. No confirmé ni por sí, ni por no. Probablemente alguna fecha pueda correr, pero no sé cuál ni cuándo. Ganas tengo, pero no puedo estar en todas porque me condicionaría con el trabajo. Físicamente estoy un poquito peor (risas)", contó Lisandro Husman.

Por ahora. Nuestra ciudad tendrá dos bajas sensibles en el parque de 500cc.: hablamos de Jonathan Iturre y Sebastián Clemente, quienes no serán de la partida por falta de ritmo competitivo.

Horarios y entradas. La actividad comenzará a las 20. La entrada general tendrá un costo de 200 pesos. En tanto, aquel menor que acompañe al mayor ingresará gratis. La segunda fecha irá el 5 de enero en Carlos Casares.