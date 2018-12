Dan Brian Scalco, el “joven maravilla”, el mejor de todos...

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Fue el mejor futbolista del año en la Liga del Sur. No sólo lo digo yo, le puedo asegurar que Dan Brian Scalco los convenció a todos.

En un campeonato, el Clausura, en apenas cuatro meses y medio y en 16 cotejos disputados, el delantero nacido y criado en Villa Delfina deslumbró a propios y extraños, rompiéndola toda en los playoffs y en la final extra, con 7 goles en 4 compromisos.

La verdad, hacía tiempo que en el ámbito local no veía un delantero tan desequilibrante, capaz de ganar sólo un partido, por astucia, capacidad técnica y poder de definición.

"Me han halagado bastante en estos últimos días, y me da vergüenza; no sé si merezco tanto. Me incorporé a Rosario con la idea de hacer un buen torneo, de aportarle todo lo que podía y de poder ser parte de un equipo competitivo que tenía como objetivo ir por el título. Lo hablé más de una vez con los dirigentes: lo planificado salió redondo porque todos, desde adentro y desde afuera de la cancha, aportaron para conseguir el campeonato", sostuvo el "joven maravilla", "elegido" the best de este 2018 por la Liga del Sur y en la Fiesta "Fútbol de Liga".

"Que hayamos llegado tres jugadores como refuerzos (además de él, Leonel Navarro y Lucas Machain) y hayamos cumplido semejante campaña, porque sólo perdimos un partido, habla a las claras que Rosario fue un equipo en serio y no sólo un puñado de individualidades", contó "el" Brian.

—No te formaste en Rosario, pero en los festejos del campeonato, en cancha de Olimpo, los hinchas del francés, emocionados, te decían, por ejemplo: "gracias", "no te vayas nunca", "fue una delicia verte jugar" y "por siempre vas a ser ídolo del club". Enamoraste a todos, ¿sos consciente de eso?

—Los hinchas me abrazaban y no pude evitar llorar con ellos. Ni siquiera los conocía, pero la mayoría me repetía que hacía 17 años que no salían campeones en Primera.

"Pasaron los días y sigo escuchando los relatos de mis goles de parte de Walter Portales, por LU 2, y se me estremece la piel. Y cuando toda la tribuna de Rosario empezó a corear mi nombre, se me aflojó el cuerpo; es una foto que me voy a llevar para toda la vida. Y en medio de ese momento, mi hijo Bautista llorando contra el alambrado, viendo todo. Algo único, imposible contar con palabras".

—Has festejado con Olimpo, Sansinena y Huracán, pero nunca marcaste 5 goles en dos finales como lo acabás de hacer ante Liniers y Tiro.

—No, jamás. Fue increíble señalarle tres a Liniers sin atacarlo tanto. Aprovecho para recordarle a los dirigentes que me deben la pelota de ese partido; por favor poné eso en la nota así le metemos presión...(risas).



"¡Es para vos!", de Brian para un histórico del club: Agustín Trotta.

—¿Alguna deuda más tiene la dirigencia con vos, mirá que sos uno de los pocos que puede conseguir lo que pida?

—Ja,ja... No sé, nos tenemos que sentar a charlar, y más vale que larguen algo. Hay buena gente en Rosario, nunca me hicieron faltar nada y con el sueldo estoy al día.

—No vas a seguir en Rosario. ¿Tu próximo destino?

--Recibí llamados de clubes importantes, pero quedé en hablar cuando se pase la efervescencia de los festejos de Rosario. Pese a que tengo el pase en mi poder, me toca volver a Huracán. Debo escuchar qué es lo que quieren, la prioridad es de ese club.

Los botines rosa, a subasta

“Los quieren rematar o regalar, están locos”

Hace más de tres años que Dan Brian Scalco juega con unos botines color rosa que están gastados y que más de una vez fueron pegados y restaurados. Ya no van más, pero fue lo primero que guardó apenas se iniciaron los festejos por el campeonato. Para que no se los saque nadie, claro...

"Además de cargarme, mis compañeros los quieren subastar entre la gente de Rosario. Ya me avisaron: `o los regalás o los rematamos'. Están locos; quedan para mi porque con estos le hice un gol a Newell's (jugando para Sansinena, por Copa Argentina).

—La camiseta de la final con Tiro, ¿a quién se la regalaste?

—A mi hijo Bautista; y el pantalón a mi hermano Edgar. Me desnudaron, pero fue todo para mi familia. Que hayan estado todos en la final, fue emocionante e inolvidable.

—¿Cuánto vale Scalco hoy?

—Yyy... No sé, hay que pensar en dólares...(risas). Ya estoy grande (29 años) y voy a cumplir la promesa que hice cuando volví de Racing de Trelew (2014): de Bahía no me muevo más.

—¿Hay un último mensaje para el hincha de Rosario?

—Un inmenso gracias. Me hicieron feliz y los hicimos felices.

Espectacular

10

Goles. En 16 cotejos jugados fue la friolera marca alcanzada por Scalco. Siete de ellos fueron en los playoffs (uno a Libertad, uno a Sporting, 3 a Liniers y 2 a Tiro). El máximo artillero tricolor del año fue Achigar, con 11 (8 en el Apertura y 3 en el Clausura).