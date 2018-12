Video: la enseñanza de LeBron James a su hijo de 11 años

El basquetbolista LeBron James, figura de Los Angeles Lakers, compartió un video en su cuenta de Instagram que se hizo viral.

El jugador le habló a Bryce Maximus, su hijo de 11 años, quien se enojó por errar una canasta.

"Has hecho tres de las mejores jugadas del partido. ¿Quieres que te diga cuáles fueron? Te desanimaste demasiado sin ninguna razón. Hiciste tres de las mejores jugadas del partido. Cogiste el rebote de ataque cuando perdías de cuatro y conseguiste el palmeo, ¿cierto?. Luego le diste el pase a Owen cuando consiguió el 2+1 e hiciste el cambio de posición para el tiro ganador. ¿Sabes lo que estoy diciendo?", comenzó diciéndole el ganador de tres anillos de la NBA (dos con Miami Heat y uno con Cleveland Cavaliers).

Y agregó: "No te preocupes por si fallas o metes los tiros, chico. Has jugado un partidazo, no te preocupes por ello. Buen trabajo, estoy orgulloso de ti. Ve con tu equipo, buen trabajo".

Bryce no es el único hijo de LeBron que juega al básquet. LeBron Jr -el mayor de la dinastía, con 14 años- es considerado por los medios especializados como uno de los mejores de su generación. (Infobae y La Nueva.)