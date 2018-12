Jubilados: el fallo que el Gobierno no pudo torcer

La Casa Rosada fue esta mañana un inmediato ámbito de resonancia, y no para el mejor costado, del fallo "por goleada" de la Corte Suprema de Justicia que reivindica el índice de actualización de las jubilaciones que rigió durante el kirchnerismo por sobre el que aplicaba la ANSES a partir de la última reforma previsional.

El resultado de cuatro votos a favor y uno en contra, el del titular del alto tribunal, Carlos Rosenkrantz, si bien mereció aquella definición futbolera de un miembro de la Jefatura de Gabinete, no sorprendió. Más allá de la disconformidad que le genera al gobierno esta decisión de los supremos por el monumental costo fiscal que podría generar más allá del caso personal del jubilado Blanco que pleiteó en 2004, en el primer piso de Balcarce 50 no esperaban otra cosa.

"Votaron como ya sabíamos que iban a votar, con la única duda que nos generaba (Elena) Highton", dijo aquel vocero apenas la noticia con la decisión de la Corte llegó a los despachos de Marcos Peña.

El gobierno, en una primera mirada mientras cientos de jubilados celebraban a las puertas del Palacio de Tribunales apoyados entre otros por Pablo Moyano, Omar Plaini y el infaltable Hugo Yasky, reconoció como un dato a favor el hecho que la Corte además de fallar a favor del caso Blanco, le traslada el sayo al Congreso para que se haga cargo del tema y fije un nuevo procedimiento para determinar la movilidad jubilatoria.

Puertas adentro, se reconoce que el gobierno no pudo hacer mucho, y con los resultados a la vista podría afirmarse que no pudo hacer nada, para torcer la decisión de la Corte. Ello pese a que en las últimas semanas, funcionarios como el propio Peña, el ministro de Justicia, Germán Garavano, el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, y operadores subterráneos como el asesor presidencial José Torello y el abogado Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, desfilaron discretamente por los despachos de los supremos.

Mauricio Macri, que fue informado apenas salió el fallo de la Corte mientras participaba en Montevideo de la Cumbre de presidentes del Mercosur, habló en los últimos días con el titular de la Corte, a quien en el gobierno consideran "cercano", aunque no habrían faltado otros contactos vía celular con Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

Con el fallo de la Corte en la mano, cerca del mediodía se reunían en el primer piso de la Casa Rosada el Jefe de Gabinete , Emilio Basavilbaso y Garavano, según confiaron fuentes gubernamentales. Ese encuentro dio paso a especulaciones sobre un inminente pronunciamiento del Poder Ejecutivo respecto de la decisión del alto tribunal y el impacto que tendrá en el sistema previsional en general. Y en la sustentabilidad a futuro.

"Este fallo va a impactar de lleno en el sistema jubilatorio", dijo una fuente al tanto de los informes que Basavilbaso dejó sobre el escritorio de Peña. Esos datos no son nuevos pero el gobierno buscará subirlos nuevamente a escena para sustentar su oposición a la decisión de reponer el sistema anterior, el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC), en desmedro del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) que la ANSES puso en marcha en 2016 junto al Plan de Reparación Histórica.

Según las planillas del organismo encargado de pagar jubilaciones y pensiones, el fallo de la Corte a favor del jubilado Blanco le abre la puerta de manera inmediata al resarcimiento --actualización de los haberes y pago retroactivo de lo no percibido desde 2004 a la fecha) a unos 9.500 casos que ya se encuentran en trámite numerosos juzgados de todo el país. No sería todo. O se trataría según la mirada oficial de un verdadero maremoto en ciernes: calculan que más de 150.000 jubilados que en su momento no adhirieron al pago de la Reparación Histórica podrían a la vez iniciar nuevos juicios contra la ANSES.

"Es un traspié judicial, veremos cómo sigue", reconocieron fuentes cercanas al ministro Garavano. Se lamentaban a la vez que la Corte no haya escuchado a los funcionarios que en las últimas horas se acercaron a los supremos para pedirles un fallo "acotado" al caso Blanco. La Corte habla de activar "de inmediato" el mecanismo de resarcimiento "de todas las causas pendientes". Un mazazo cuyo impacto en la Casa Rosada buscaban esta mañana la forma de atenuar.